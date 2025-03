Pool Promozione A2 femminile. Cbf Balducci, adesso non bisogna fermarsi

Stasera al Fontescodella sarà di scena l’Itas Trentino, altro big match per la CBF Balducci che vuole dare seguito alla vittoria di domenica su Busto Arsizio. Alle 20.30 di oggi si giocherà la prima giornata di ritorno della Pool Promozione Serie A2 Tigotà. Le maceratesi sono seconde in classifica e hanno già la certezza matematica di essere tra le prime cinque e di partecipare, quindi, quantomeno ai Playoff promozione.

Il girone di ritorno inizia dunque con un’altra sfida di cartello contro la quotata formazione trentina, quinta a -11 dalle maceratesi, e dunque in lotta per tenere stretta la zona Playoff. La CBF Balducci vuole mantenere il piede sull’acceleratore e proseguire ad inseguire la capolista San Giovanni in Marignano, saldamente in vetta a +5 proprio sulle arancionere. "Siamo al giro di boa della Pool Promozione – dice Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci – il cui livello è molto alto, l’aspetto di cui siamo contenti è di aver affrontato tutte le gare nel miglior modo possibile, sia come atteggiamento che come condizione fisica. Ci saranno da gestire un po’ i carichi nelle prossime uscite perché, comunque, adesso abbiamo la settimana piena con due partite, prima Trento e poi la trasferta di Melendugno. L’aspetto che mi piace di più, però, è che siamo col focus giusto e che le ragazze stanno lavorando bene, per quanto sia possibile in queste settimane perché avremo pochi allenamenti da poter fare. Ci sono state delle ottime prestazioni che ci hanno consentito di fare sempre tre punti, a parte a Trento dove abbiamo subito un po’ i primi due set lì da loro: abbiamo capito un po’ come funziona la Pool Promozione quindi sarà da rimetterci testa e gambe su questa ultima parte del campionato per piazzarci nella migliore posizione possibile e disputare il finale di stagione nel miglior modo".

L’Itas Trentino dovrebbe avere in regia Vittoria Prandi, in diagonale con l’opposta tedesca Emilia Weske. Al centro ecco Beatrice Molinaro e Giulia Marconato, con l’alternativa di Valeria Pizzolato. A schiacciare ci sono Dayana Kosareva e Aneta Zojzi, pronta anche Virginia Ristori. Il libero è Silvia Fiori. "Macerata – spiega Michele Parusso, head coach Itas Trentino – sta attraversando un ottimo momento di forma. Noi ripartiamo dai due ottimi set giocati al Sanbàpolis contro di loro, in quello che è stato l’unico punto che hanno lasciato per strada nella seconda fase della stagione, per cercare di strappare un risultato positivo in una trasferta senz’altro molto difficile. Ora mi preme soprattutto ritrovare le nostre sicurezze, mancate contro Messina, legate più al sistema muro-difesa che ci possono aiutare anche ad avere un cambio-palla più regolare".