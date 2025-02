Pool Promozione A2 femminile. La Cbf Balducci inizia il cammino a Trento. Fiesoli: "Decise a partire con il piede giusto»

Parte oggi alle 17 da Trento il cammino della CBF Balducci nella Pool Promozione, primo atto della seconda fase della Serie A2 di volley femminile. Sarà anche la prima volta che si affrontano queste due squadre. Le arancionere sfideranno l’Itas, che nella Regular Season è arrivata al secondo posto del Girone B e ora, nella classifica della Pool Promozione, occupa la quinta posizione con 38 punti a -4 dalle maceratesi. Subito una sfida impegnativa per le ragazze di coach Valerio Lionetti che si troveranno di fronte in trasferta la formazione che ha appena disputato la finale di Coppa Italia Frecciarossa A2, persa 3-0 con San Giovanni in Marignano. Ci sarà una novità nella panchina di Trento, il nuovo head coach Michele Parusso ha preso la guida della squadra dopo le dimissioni rassegnate in settimana da Davide Mazzanti, ex ct della nazionale azzurra. La formazione trentina affida la regia a Vittoria Prandi, in diagonale con l’opposta tedesca Emilia Weske. Al centro due posti in ballottaggio tra Giulia Marconato, Beatrice Molinaro e Valeria Pizzolato, queste ultime due hanno giocato anche con la Cbf Balducci Macerata. In banda un’altra ex, Dayana Kosareva, insieme con Dominika Giuliani. Il libero è Silvia Fiori, anche lei ex maceratese.

"Incontriamo una formazione ben attrezzata – dice Alessia Fiesoli (foto Roberto Bartomeoli), schiacciatrice della Cbf Balducci – reduce dalla finale di Coppa Italia: in quell’occasione è arrivata una sconfitta, quindi avrà sicuramente voglia di riscatto e contro di noi metterà in campo un’ottima pallavolo. Andiamo a Trento cariche, reduci dalle buone settimane di allenamento, quindi proveremo a fare risultato, ad imporre il nostro gioco per iniziare al meglio il percorso nella Pool Promozione".

Dall’altra parte ecco cosa ha detto Maria Teresa Bassi, schiacciatrice della Itas Trentino. "Resta il rammarico – sono le parole della giocatrice – per la finale di Coppa Italia, ma San Giovanni in Marignano ha giocato molto bene, con grande cattiveria agonistica. Adesso inizieremo il nostro cammino affrontando Macerata, una formazione che ha un roster importante, con tante giocatrici di esperienza e qualità: sarà un esordio tosto". La direzione arbitrale è stata affidata a Luca Cecconato e Marco Pazzaglini.

Oggi in campo ci saranno tante ex: Silvia Fiori a Macerata nel 2022/2023; Dayana Kosareva a Macerata nel 2019/2020; Beatrice Molinaro a Macerata nel 2022/2023; Valeria Pizzolato a Macerata nel 2021/2022; Asia Bonelli a Trento nel 2022/2023.