Pool Promozione A2 femminile. La Cbf Balducci comincia da Trento: "Sarà un mese e mezzo di fuoco»

"Ogni punto sarà determinante e ciascuna partita sarà importante per restare nelle zone alte della Pool Promozione". Asia Bonelli, palleggiatrice della CBF Balducci, guarda al match di domenica alle 17 quando le maceratesi giocheranno a casa dell’Itas Trentino, guidato dall’ex ct Davide Mazzanti. Il match dà il via a questa fase che metterà in palio in un mese e mezzo i due posti per l’A1 di volley femminile. "A Trento – dice la giocatrice che nella stagione 2022-23 ha conquistato l’A1 proprio con Trento – sarà una gara difficile, del resto adesso ci saranno solo gare toste perché non si entra per caso nella Pool Promozione. Noi dobbiamo pensare a giocarcela al meglio senza farci condizionare dalla migliore classifica, del resto siamo tutte racchiuse nel giro di pochi punti. Ci aspetta una gara difficile, come del resto lo saranno tutte di questa fase, del resto chi è entrato nella Pool Promozione ha qualità ed ecco che ci attende un mese e mezzo denso con 10 partite contro formazioni di valore". È una fase in cui entreranno in gioco tanti fattori. "La mentalità – spiega Bonelli pensando all’esperienza vincente vissuta con la formazione trentina – farà la differenza in questa fase. Occorrerà focalizzarsi su ogni gara, stare lì concentrate, avere la fame e la voglia di vincere. Noi arriviamo a questa fase consapevoli dei nostri mezzi. Siamo cresciute molto da inizio stagione e si è visto nelle ultime gare". C’è stato un momento in cui la Cbf Balducci è diventata più sicura di sé. "Ritengo – spiega la giocatrice – che sia successo in occasione della vittoria interna contro Messina, una formazione molto forte. Prima avevamo perso gli scontri diretti e per noi quel successo è stato molto importante perché arrivato in rimonta. In quella occasione abbiamo offerto una prova da squadra rendendoci conto di potere fare tanto, delle nostre potenzialità ma siamo altresì consapevoli che la strada è molto lunga".

La Pool Promozione è formata dalle squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone. Ogni formazione affronterà le 5 provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season, con la seguente classifica iniziale: San Giovanni (46), Busto Arsizio (43), Messina (42), Macerata (42), Trento (38), Brescia (32), Cremona (32), Padova (31), Melendugno (31) e Costa Volpino (29).