Pool Promozione A2 femminile. Lionetti: "Cbf Balducci umile». Bonelli: "Vittoria che ci dà forza»

"Mi piace lo spirito con cui le ragazze affrontano le gare set per set, punto per punto: c’è grande umiltà in campo, giochiamo non pensando in grande ma stiamo saldamente con i piedi a terra". Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, tira le somme dopo la vittoria (3-1) su Busto Arsizio nella quinta giornata della Pool Promozione di volley femminile. "Tale aspetto – aggiunge – fa la differenza soprattutto in questo periodo della stagione".

Asia Bonelli, palleggiatrice della CBF Balducci, è stata premiata come miglior giocatrice del match. "La vittoria – spiega – è stata determinata da un bel gioco corale. E poi vincere questa gara era molto importante per la classifica e per il nostro percorso. È la decima partita vinta di fila, ciò ci trasmette ancora più fiducia su quanto stiamo facendo, siamo davvero felici: penso che oggi abbiamo espresso un bel gioco corale, ciò ci ha portato alla vittoria".

Nel terzo set è venuta fuori nel finale Busto Arsizio. "Nei primi due set abbiamo spinto molto, ma sapevamo che Busto avrebbe potuto imprimere un altro ritmo e con l’ingresso di Zanette al terzo abbiamo fatto un po’ fatica a prendere le misure su di lei. Nel quarto set siamo rientrate più decise e determinate in campo e ci siamo portate a casa la partita".

Alessia Mazzon, centrale della formazione maceratese, guarda avanti. "Non è affatto concluso – dice la giocatrice – il processo di crescita del gruppo. Queste vittorie sono merito del gruppo, siamo molto unite ed è divertente allenarci tutte insieme ogni giorno in palestra".

Domani si torna in campo per il turno infrasettimanale che dà il via al girone di ritorno: la CBF Balducci riceverà alle 20.30 l’Itas Trentino.