Pool Promozione a2 femminile. Lionetti: "Da applausi la prova della Cbf Balducci. Padova si è fatta valere in battuta e a muro»

"Padova ci ha fatto fare una fatica infinita a muro, le mie giocatrici sono state brave, non si sono abbattute quando le venete hanno fatto vedere di che pasta siano fatte in battuta e a muro rispondendo con una grande fase di copertura e contrattacco". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, analizza la vittoria 3-0 su Padova nella Pool Promozione di A2 di volley femminile. "È un 3-0 – aggiunge – dovuto da situazioni in cui siamo riusciti a fare dei break importanti e grazie alle ragazze che hanno dato un apporto anche da quando sono subentrate".

Al settimo cielo Valeria Mercante, la giovane ha debuttato in A2 e la sua battuta ha poi determinato il punto che Bulaich ha messo a terra sancendo la fine della partita. "È stata – dice la giocatrice classe 2008 – una grande emozione e poi dalla mia battuta la squadra ha firmato il punto partita: sono felicissima".

Clara Decortes, opposta della Cbf Balducci, è stata premiata ancora una volta come Mvp del match. "Padova – commenta la giocatrice – ci ha messo in difficoltà avendo un servizio devastante, siamo riuscite a vincere avendo fame di punti e sapendo che è un momento delicato, soprattutto per la classifica. Si sono viste in campo la grinta, la voglia di giocare bene, di portare a casa il risultato: ecco cosa ha fatto la differenza".

Soddisfatta Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci. "Scendiamo in campo determinate ad aggiungere quel tassello per muovere di continuo la classifica. Sono contenta della prestazione e di come abbiamo affrontato le ultime partite. Ritengo che siamo un po’ più consapevoli del nostro gioco, sappiamo lottare, anche rimontare. C’è stata tanta intensità in difesa, a muro difesa e questo può fare percepire la voglia che c’è di portarci a casa il risultato Quindi oggi anche gli scambi lunghi li abbiamo lottati fino alla fine e penso che alla fine ci ha portato i suoi frutti".

Sabato le maceratesi saranno impegnate alle 17 nell’anticipo a casa di Cremona.