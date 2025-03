Pool Promozione A2 femminile. Oggi la Cbf Balducci a Cremona: "Dovremo imporre il gioco»

Oggi alle 17 la Cbf Balducci sarà a Cremona nell’anticipo della quarta giornata della Pool Promozione della A2 di volley femminile. Le maceratesi occupano la seconda posizione in classifica (50 punti) mentre le padrone di casa sono settime (35) e cercheranno di centrare la prima vittoria casalinga nella Pool Promozione per rimanere in lizza per il quinto posto.

L’Esperia Cremona ha cambiato tecnico in corsa: nella parte finale della Regular Season è arrivato in panchina coach Enrico Mazzola al posto di Marco Zanelli. La cabina di regia è affidata a Sofia Turlà con l’alternativa di Gaia Zorzetto, opposta è l’ex arancionera Veronica Taborelli. Reparto centrali composto da Matilde Munarini e Dalila Marchesini, con a disposizione anche Nicole Modesti. In banda ecco Alessia Arciprete e Sara Bellia, il libero è Francesca Parlangeli.

"Oggi – spiega Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci – ci attende una gara tosta, le avversarie hanno raccolto nelle ultime giornate dei risultati positivi. Noi arriviamo al match in un periodo di fiducia, andiamo però a giocare in casa loro quindi ci aspettiamo che saranno aggressive come sempre sulla battuta, hanno inoltre buoni terminali di attacco, difendono tanto e ricevono bene. L’Esperia è una buona squadra che nella prima parte di campionato forse non ha raccolto i punti che meritava: noi – conclude la giocatrice – dobbiamo scendere in campo aggredendo subito e cercando di imporre il nostro gioco".

"Stiamo lavorando tanto e bene – dice Alessia Arciprete, schiacciatrice di Cremona – e i frutti del lavoro poi in campo si vedono. Siamo riuscite a portare a casa tre punti con Costa Volpino dopo una settimana non semplice per il turno infrasettimanale a Messina. Ora abbiamo un’altra bella partita in casa contro Macerata, continueremo a dare il massimo in palestra per esprimere il miglior gioco possibile".

La partita sarà arbitrata da Deborah Proietti e Fabio Sumeraro. Il campionato di Serie A2 è disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri gratuitamente.

Le gare della 4ª giornata di andata della Pool Promozione. Oggi: Cremona-Cbf Balducci (ore17); Trentino-Costa Volpino (ore 18). Domani alle 17: Melendugno-San Giovanni in Marignano; Padova-Messina. Lunedì alle 20.30: Busto Arsizio-Brescia.

Classifica: San Giovanni in Marignano 55; Cbf Balducci 50; Messina 49; Busto Arsizio 48; Trentino 42; Brescia 38; Cremona 35; Padova 33; Melendugno 31; Costa Volpino 30.