Pool Promozione A2 femminile. Stasera la Cbf Balducci sfida Melendugno. Morandini: gara insidiosa, serve molta attenzione

Oggi la CBF Balducci debutta al Fontescodella nella Pool Promozione della Serie A2 Tigotà, alle 20.30 le maceratesi affronteranno nella seconda giornata di andata la Narconon Melendugno. La squadra di coach Valerio Lionetti si presenta davanti al suo pubblico dopo la vittoria in rimonta a Trento, le salentine sono state sconfitte a Messina e occupano la penultima piazza. La CBF Balducci, quarta con 44 punti, cercherà di restare in scia al treno delle prime tre: San Giovanni in Marignano (49), Busto Arsizio (46) e Messina (45). Il match con Melendugno sarà il primo di un doppio turno casalingo: infatti domenica alle 17 la Nuvolì Altafratte Padova sarà a Macerata.

"Il match con Melendugno – dice Aurora Morandini, libero della CBF Balducci – segnerà l’esordio casalingo nella Pool Promozione, un percorso già iniziato con la vittoria in rimonta sul difficile campo di Trento. Ora proveremo a fare il bis di fronte ai nostri tifosi, ma non sarà semplice: Melendugno è un’ottima squadra e può contare su giocatrici di assoluto valore. Non ci inganni la differenza di punti in classifica: va mantenuta altissima la concentrazione dal primo all’ultimo punto e dovremo esprimere la nostra miglior pallavolo. Nelle Pool Promozione ogni singola gara è difficile e ne siamo pienamente consapevoli".

Le salentine sono allenate da Simone Giunta che può contare in regia sull’esperienza di Valeria Caracuta in diagonale con l’opposta ex arancionera Polina Malik, protagonista della promozione in A1 nel 2022. Al centro ci sono Chiara Biesso e Chiara Riparbelli, mentre il reparto schiacciatrici è affidato ad Alice Tanase e Jessica Joly. Il libero è Federica Ferrario.

"Siamo consapevoli – dice l’ex Malik – che ci attende una partita impegnativa. Macerata è una squadra di alto livello, come dimostrato dalla recente vittoria contro l’Itas Trentino. Tuttavia, siamo determinate a dare il massimo e a mettere in campo il nostro impegno per ottenere un risultato positivo. Abbiamo lavorato sodo in allenamento per prepararci al meglio e siamo pronte a confrontarci con avversarie di questo calibro. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e giocare con determinazione dal primo all’ultimo punto".

La partita sarà arbitrata da Marco Laghi e Luigi Peccia. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it o nei punti vendita Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Oggi i biglietti sono in vendita anche al palas Fontescodella, a partire dalle 18.30.