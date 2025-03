Pool Promozione A2 volley femminile: "Cbf Balducci, ora allunga il passo"

"È fondamentale la partita di oggi contro Busto Arsizio, una delle sfida più difficili di questa fase della Pool Promozione". Valeria Battista, schiacciatrice della Cbf Balducci, mette nel mirino la formazione lombarda che alle 17 di oggi sarà ospite a Macerata nell’ultima giornata di andata della Pool Promozione di A2 di volley femminile. "Loro – aggiunge – sono una realtà forte a muro e in attacco, si tratta di una squadra molto alta e con giocatrici di esperienza". La Cbf Balducci sta attraversando un buon momento ma adesso c’è da continuare a mantenere questo passo. "In effetti siamo in un buon periodo e dobbiamo allungare il passo per staccarci dalle avversarie. È importante quantomeno mantenere la seconda paizza che ci offre dei vantaggi nelle gare dei playoff". Le maceratesi sono seconde assieme a Messina, che ha vinto a Trento l’anticipo di ieri, la capolista San Giovanni in Marignano ha 5 punti di vantaggio e la sensazione è che la capolista sia difficilmente raggiungibile avendo mantenuto un passo costante da inizio stagione. Ma ora c’è da pensare a fare bene contro Busto Arsizio. "Questa gara – conclude Battista – sarà anche l’occasione per riscattare la sconfitta in Coppa Italia a casa loro".

"Le sfide di questa fase – dice Bianca Orlandi, schiacciatrice della Futura Giovani Busto Arsizio – richiedono il massimo impegno sul piano fisico e mentale. Conosciamo il valore di Macerata, per noi sarà importante concentrarci a mantenere la serenità, nonostante la pressione posta dalle avversarie, e tornare a proporre il nostro gioco al meglio. Macerata è senza ombra di dubbio una delle formazioni più preparate e “grosse” del nostro campionato, ci aspettiamo una partita impegnativa sotto ogni punto di vista".

La partita sarà diretta da Luigi Pasciari ed Eleonora Candeloro. Si tratta della decima sfida con la Futura Busto Arsizio, finora i precedenti premiano le lombarde con 6 vittorie, una in questa stagione nei Quarti di Coppa Italia.

Il programma delle gare della quinta giornata di andata della Pool Promozione. L’anticipo: Itas Trentino-Akademia Sant’Anna Messina 1-3. Oggi alle 15.30: Cbl Costa Volpino-Narconon Melendugno. Alle 17: Omag Mt San Giovanni in Marignano-Esperia Cremona; Valsabbina Brescia-Nuvolì Altafratt Padova; Cbf Balducci-Futura Giovani Busto Arsizio.

La classifica. San Giovanni in Marignano 58; Cbf Balducci Macerata, Messina* 53; Busto Arsizio 49; Trento* 45; Brescia 40; Padova,Cremona 35; Melendugno 31; Costa Volpino 30. * una gara in più