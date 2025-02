Pool Promozione Volley femminile a2. Rudi: "La Cbf Balducci, messa benzina per le prossime ravvicinate gare»

"In questo periodo abbiamo messo più benzina possibile nel serbatoio per giocare la fase più importante nelle migliori condizioni possibili". Gabriele Rudi, preparatore atletico della CBF Balducci, spiega come è stato impiegato il periodo di transizione tra la fine della regular season e l’inizio della Pool Promozione considerando che in questo fine settimana la squadra non avrà gare. "Non sarà semplice – aggiunge – gestire i vari impegni infrasettimanali, ma ci faremo trovare pronti nei 10 match da giocare in un mese e mezzo, da metà febbraio a fine marzo".

Domenica prossima la CBF Balducci debutterà in casa del Trentino nella Pool Promozione mentre ci sarà alle 20.30 di mercoledì 19 l’esordio casalingo contro Melendugno. "Ci sono stati lavori predominanti sulla potenza pura, con velocità di esecuzione più elevate a carichi più bassi. E sarà fondamentale – spiega Rudi – gestire anche i carichi in palestra, visto che tra viaggi e gare ogni tre giorni la fase di recupero sarà determinante. Sono sicuro che anche le nostre atlete sono consapevoli dell’importanza del riposo e dell’alimentazione corretta, per ottimizzare il recupero e poi potersi esprimere al meglio".

Il preparatore atletico, al secondo anno nella CBF Balducci, analizza la prima fase della stagione. "Ho trovato un netto miglioramento nelle ragazze con cui ho lavorato la stagione scorsa, le nuove si sono dimostrate sempre disponibili e mi hanno dato fiducia. Stiamo avendo – conclude Rudi – degli ottimi risultati per quanto riguarda la parte fisica, grazie anche al lavoro in sinergia con coach Lionetti".