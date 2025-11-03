Powervolley in rimonta. Monza battuta e superata

Il derby lombardo di Superlega va all’Allianz Milano, 3 set a 1 su Vero Volley Monza. La vittoria, che permette di salire in classifica a quota 5 punti, superando proprio i cugini brianzoli, è una boccata d’ossigeno.

L’infermeria dell’Allianz Milano ancora non è destinata a svuotarsi. Lo schiacciatore Rotty sarà fuori almeno per tutta la regular season (e forse servirebbe al suo posto un’ulteriore risorsa), il brasiliano Cachopa è sulla via della guarigione e il centrale Masulovic ha qualche problema alla schiena. Le assenze, per quanto non possano davvero rappresentare una scusa, pesano soprattutto nella resa del gioco. La formazione di coach Piazza fatica ancora a trovare continuità nel gioco, che si vede a tratti. Succede anche nel primo set con un inizio da dimenticare, un bel recupero e poi cali di concentrazione alternati a tanti errori dai nove metri. I brianzoli sfruttano le disattenzioni degli ospiti, sono più concreti e portano a casa il parziale.

Nel secondo, la squadra di casa è più attenta in copertura e riesce a macinare un po’ di punti di vantaggio portandosi sul 19-15. Milano alza le proprie percentuali in attacco, anche se non è ancora così performante il giapponese Otsuka. La squadra di Piazza, in ogni caso, riesce a reagire e si porta sull’1 a 1. L’equilibrio è il vero padrone del terzo set, ma è la squadra padrona di casa a rompere per prima l’inerzia, spingendo dai nove metri e mettendo quattro muri punto più che utili. La squadra guidata da Massimo Eccheli, invece, arranca in attacco ed è fallosa in battuta. L’Allianz va così avanti per 2 a 1. Di minuto in minuto migliora la partita e la prestazione del solito Ferre Reggers che, come tutti i compagni, aveva iniziato il match in sordina (per i suoi standard) ma che alla fine tocca quota 35 punti. Monza, sembra per qualche frangente mollare la presa, poi recupera lo svantaggio iniziale e mette a terra due muri consecutivi che riaprono il set. Va in scena il parziale più bello, combattuto e incerto del match. Sono i vantaggi a deciderlo e a decretare il successo dei milanesi.

"È una grande vittoria – dice Di Martino – sono contentissimo, siamo partiti contratti ma sapevamo che la partita era importante. Stiamo giocando con un palleggiatore giovane e mi fa piacere che vinciamo anche con lui. Serve questo successo, sarà lunga". Ora, l’Allianz avrà una settimana di lavoro completo senza partita. Il prossimo weekend, inizialmente dedicato alla Supercoppa, la formazione del presidente Fusaro non giocherà, come faranno invece le altre, per indisponibilità del palazzetto.