Primo test il 28 agosto contro Costavolpino. Bergamo, con Parisi caccia a un altro capolavoro

Una rinnovata Volley Bergamo 1991 ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica che prenderà il via il 6 ottobre. Rosa ancora ridotta per l’assenze delle nazionali, le confermate Linda Manfredini, Monique Strubbe e Michaela Mlejnkova, e i nuovi acquisti Kendall Kipp e Emilia Weske.

Al comando della truppa c’è coach Carlo Parisi (nella foto), autore l’anno scorso di una sorta di capolavoro, mentre tra le partenze eccellenti non può passare inosservata quella di Vittoria Piani, destinazione Romania, artefice di una grandissima stagione. Presenti invece, fin dal primo giorno, Ailama Cese Montalvo, Roberta Carraro, Alessia Bolzonetti, Federica Ferrario, Jenny Mosser, Aurora Micheletti e la promettente centrale Denise Meli. E nei giorni scorsi si sono aggregate anche Martina Armini e Chidera Eze, reduci dalla vittoria delle Universiadi con la nazionale allenata da Parisi. "Avevo bisogno di staccare un po’ – dice la Eze –, ma allo stesso tempo non vedevo l’ora di essere a Bergamo per iniziare ad allenarmi con la squadra. Sono pronta per incominciare questa nuova avventura con le mie nuove compagne".

Nelle prime settimane è stato dato tanto spazio alla preparazione atletica, nei prossimi giorni aumenterà il lavoro in palestra con la palla. Stilato il programma precampionato: si incomincia il 28 agosto al PalaFacchetti di Treviglio contro il Costavolpino di Serie A2. Sabato 6 settembre appuntamento invece in trasferta in casa di Busto Arsizio. Sempre nella E-Work Arena di Busto Arsizio, il 20 e 21 settembre, andrà in scena la XXI Edizione del Trofeo Mimmo Fusco con Bergamo al via insieme alla Millenium Brescia e alle due compagini di Busto, Uyba (A1) e Futura (A2).

Ultimo test estivo sarà la Valtellina Summer League, tradizionale appuntamento del precampionato rossoblù che si terrà da venerdì 26 a domenica 28 settembre a Sondrio. Bergamo sarà impegnata a ranghi quasi completi (ci sarà anche Linda Manfredini reduce dai Mondiali U21 che sta disputando da protagonista in maglia azzurra in Indonesia) in un quadrangolare con Cuneo Granda Volley, Allianz MTV Stoccarda e Mladost Zagabria.

