Promozione in A1 per la Cb Balducci: una stagione indimenticabile per il volley femminile di Macerata

Non c’è stata solo la promozione in A1 di volley femminile per la Cb Balducci, ma una stagione ricca di momenti indimenticabili e alcune giocatrici hanno ricordato nella sede del Carlino le tappe di un percorso soddisfacente. "Ci sono in noi – dice la capitana Alessia Fiesoli – orgoglio e felicità per avere riportato Macerata nella massima serie". "Ho vissuto un anno splendido – dice la schiacciatrice Camilla Sanguigni – in un gruppo favoloso che ha tagliato il traguardo". La schiacciatrice Valeria Battista indica un altro aspetto. "Sono indimenticabili – dice – il gruppo e la forza che ci ha unite". "È stata – aggiunge il libero Aurora Morandini – una stagione bella, lunga, ricca di soddisfazioni che si è chiusa nel migliore dei modi". Il traguardo finale supera ogni cosa. "Ci ha trasmesso tanta emozione – sottolinea la centrale Sara Caruso – essere riuscite a riportare la società nella massima serie". È una promozione che lascia in ciascuna delle giocatrici anche un’eredità. "La convinzione dei nostri mezzi, dopo un anno di lavoro – indica Fiesoli – abbiamo espresso un bel gioco". "Ho scoperto – aggiunge Sanguigni – un ambiente professionale del tutto nuovo per me come un differente modo di lavorare". "Mi ha dato la consapevolezza – dice Morandini – che non mollando si possono raggiungere traguardi straordinari".

È stata la prima finale per Caruso. "La vittoria – dice la giocatrice – mi ha ripagata di anni di lavoro e ho avuto la certezza di essere arrivata a un punto che molti sognano". È stata una stagione in cui la squadra ha superato le difficoltà. "Ma in quei momenti – aggiunge Battista – abbiamo potuto contare su persone che ci hanno aiutate". Le ragazze hanno vissuto tanti momenti esaltanti. "Gara3 con Trento – indica Sanguigni – è stata molto emozionante". E poi c’è stata la bella cornice di pubblico. "I tifosi ci hanno dato una spinta enorme. C’è stata tanta gente in semifinale e poi in gara1 nella finale con Messina". La promozione è arrivata in Sicilia, la regione di Caruso. "Un’emozione fortissima viverla e festeggiarla assieme alla famiglia". Per Morandini è stata la seconda stagione a Macerata dopo aver giocato nelle categorie inferiori. "Ho fatto parte di una società organizzata e ho scoperto un ambiente dove mi piace stare a lungo". Battista ha centrato la promozione vincendo a Messina dove ha giocato nella precedente stagione. "In me non c’era nessuno spirito di rivalsa verso la mia ex squadra, ho messo in campo – dice – tanta determinazione. A Messina ho rivisto con piacere diverse persone".

La Cbf Balducci in un anno ha sostenuto 203 allenamenti. "Ogni volta – ricorda coach Valerio Lionetti – è stato bello lavorare in palestra e ancora più bello concludere così a Messina". Per Lionetti, dopo anni come secondo a Conegliano dove ha vinto tutto, è stato un successo come primo responsabile tecnico. "Ho iniziato un percorso – conclude il tecnico – in cui occorre prendersi delle responsabilità, fare scelte in prima persona, ma certi risultati sono sempre merito dello staff, della squadra, del club: sono di tutti".

Lorenzo Monachesi