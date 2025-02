Prova. Il giapponese Kawano è allenato da Anastasi

L’opposto Yuri Romanò potrebbe lasciare Piacenza a fine stagione e volare in Giappone, ha appena fatto il viaggio inverso il giovane Takuma Kawano. Opposto anche lui, classe 2006 e 197 centimetri di altezza, si è trasferito dal Sol Levante all’Emilia e si sta allenando agli ordini di Anastasi come un giocatore della squadra a tutti gli effetti, seguirà anche la squadra in trasferta. Studente al terzo anno alla Sundai Gakuen High School e candidato alla Nazionale Under21, Kawano per due mesi resterà alla Gas Sales Bluenergy in forma di stage grazie ai buoni rapporti tra la società e la JVA (la Federazione Giapponese) e qui studierà per apprendere la lingua italiana. Una iniziativa già fatta in passato con alcuni studenti universitari della Chuo, che evidentemente ha dato buoni risultati se ora è la stessa federazione a proporlo e finanziarlo. Terminato il campionato Kawano si aggregherà al Waseda University.

