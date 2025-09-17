Prove di campionato, la Lube riceve Perugia: "Occasione per testare situazioni tattiche"

Prima amichevole oggi per la Lube, anche se dovremmo usare la brutta definizione di allenamento congiunto, di certo alle 17 all’Eurosuole Forum c’è un test di lusso perché i biancorossi si misurano contro Perugia. I due team si ritrovano a distanza di quasi 5 mesi dalla "bella" della semifinale Scudetto che ha visto la Lube recuperare dallo 0-2 e realizzare un’altra impresa. Una delusione cocente per gli umbri di coach Lorenzetti che però hanno saputo rifarsi fuori dai confini alzando l’agognata Champions. Per la Lube quella odierna è la prima uscita pre SuperLega, mentre la Sir ha già disputato un test casalingo sabato contro Cisterna. Ovvio che il risultato conterà zero, perché trattasi di amichevole, perché i team sono alle prese con la preparazione ed hanno le gambe pesanti e soprattutto perché si presentano a ranghi ridotti in virtù della partecipazione di numerosi atleti ai Mondiali nelle Filippine (ieri Italia ko 2-3 contro il Belgio di uno scatenato Reggers). L’ingresso libero aumenta però la curiosità e non mancheranno gli appassionati al palazzetto.

"Per noi – afferma coach Medei – è un’occasione importante da sfruttare, abbiamo avuto pochissime occasioni per poter lavorare in campo e provare alcune situazioni tattiche. La presenza di Perugia ci dà la possibilità di confrontarci con un team rivale e poter così lavorare sulla nostra organizzazione di gioco. Si tratta dell’aspetto su cui ora siamo più indietro. La squadra vive una fase di lavoro molto intenso, un periodo in cui i ragazzi stanno lavorando tantissimo, soprattutto dal punto sul piano fisico. Quindi non ci si può certo aspettare una Lube brillante, ma non mancherà la determinazione". Unico volto nuovo del prossimo roster sarà il giovane schiacciatore Duflos-Rossi, maggiorenne da pochi giorni. "Sarà una sorta di debutto davanti ai tifosi biancorossi. Noa è un ragazzo che lavora sodo, nonostante sia dovuto rientrare in Francia per gli esami di maturità e abbia quindi perso dei giorni di preparazione. Per lui questa prima passerella con la maglia biancorossa sarà una bella giornata". Viste le assenze di Balaso, Bottolo, D’heer, Gargiulo, Kukartsev, Nikolov e Poriya, tutti impegnati al Mondiale, la Lube potrà contare solo sul francesino più Bisotto, Boninfante, Loeppky, Orduna, Podrascanin e Tenorio. Previsti due innesti: Mario Wang, centrale dell’Academy Volley Lube, e Nazar Hetman, giovane schiacciatore ucraino. Sicuri assenti tra gli ospiti i cinque impegnati nella rassegna iridata, ovvero Giannelli, Ishikawa, Loser, Semeniuk e Russo.