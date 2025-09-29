Quattordici uomini d’oro. Da Michieletto a Porro, ecco i nuovi Fenomeni

Ecco chi sono i 14 azzurri campioni del mondo.

ALESSANDRO MICHIELETTO

Nato a Desenzano del Garda (BS) il 5 dicembre 2001, 210 cm, schiacciatore, Itas Trentino. Presenze 131. Ha vinto Mondiali 2022 e 2025, Europei 2021. "È clamoroso quello che abbiamo fatto oggi. Stiamo rivivendo le emozioni di tre anni fa, forse ancora più forti, perché confermarsi è sempre difficilissimo", ha detto dopo la vittoria.

SIMONE GIANNELLI

Nato a Bolzano il 9 agosto 1996, 200 cm, palleggiatore, Sir Susa Vim Perugia. Presenze 265. Ha vinto Mondiali 2022 e 2025, Europei 2021, Argento Olimpiadi Rio 2016. "Siamo campioni del mondo sia nella maschile che nella femminile. Questo mi rende ancora più orgoglioso, anche perché ho visto le imprese delle ragazze e mi hanno dato ancora più forza".

FABIO BALASO

Nato a Camposampiero (PD) il 20 ottobre 1995. Altezza 182 cm. Libero della Lube Civitanova. Presenze 195. Ha vinto Giochi del Mediterraneo 2018, Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025.

RICCARDO SBERTOLI

È nato a Milano il 23 maggio 1998. Altezza 190 cm. Palleggiatore dell’Itas Trentino. Presenze 182. Ha vinto Giochi del Mediterraneo 2018, Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025.

FRANCESCO SANI

Nato a Greenbrae (USA) il 16 luglio 2002. Altezza 204 cm. Schiacciatore della Rana Verona. Presenze 21. Ha vinto Mondiali 2025.

KAMIL RYCHLICKI

Nato a Ettelbruck (Lussemburgo) il 26 luglio 1997. Altezza 204 cm. Schiacciatore dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Presenze 33. Ha vinto Mondiali 2025.

MATTIA BOTTOLO

È nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 gennaio 2000. Altezza 196 cm. Schiacciatore della Lube Civitanova. Presenze: 131. Ha vinto Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025. "Sono emozioni incredibili, di ogni tipo. E sono diverse rispetto alla prima volta, perché confermarsi è ancora più difficile che compiere la prima impresa".

GIANLUCA GALASSI

È nato a Trento il 24 luglio 1997. Altezza 202. Centrale della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Presenze: 130. Ha vinto Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025.

YURI ROMANÒ

È nato il 26 luglio 1997 a Monza. Altezza 205 cm. Opposto del Fakel Novy Urengoy. Presenze: 119. Ha vinto Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025. "Abbiamo vinto da grande gruppo, mettendo in campo qualità, testa e cuore"

SIMONE ANZANI

Nato a Como il 24 febbraio 1992. Altezza 204 cm. Centrale della Valsa Group Modena. Presenze 211. Ha vinto Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025. "Questa vittoria la dedico soprattutto alla mia famiglia: a mia moglie, alle mie bambine, ai miei genitori, a mia sorella, ai miei zii e agli amici"

ROBERTO RUSSO

È nato a Palermo il 23 febbraio 1997. Altezza 206 cm. Centrale della Sir Susa Vim Perugia. Presenze 120.Ha vinto Giochi del Mediterraneo 2018, Europei 2021, Mondiali 2022 e 2025.

GIOVANNI GARGIULO

Nato a Sorrento il 1° gennaio 1999. Altezza 208 cm. Centrale della Lube Civitanova. Presenze 28. Ha vinto Mondiali 2025.

DOMENICO PACE

Nato il 2 agosto 2000 a Castellana Grotte. Altezza 178 cm. Libero della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Presenze: 27. Ha vinto Mondiali 2025.

LUCA PORRO

Nato a Genova il 9 maggio 2004. Altezza 194 cm. Schiacciatore della Valsa Group Modena. Presenze: 58. Ha vinto Mondiali 2025.

LO STAFF

Ct: Ferdinando De Giorgi. Vice: Massimo Caponeri. Assistente: Marco Meoni. Preparatore: Nicola Giolito. Medico: Marco Penza. Fisioterapisti: Francesco Alfatti, Fabio Rossin. Scoutman: Ivan Contrario. Team manager: Giacomo Giretto. Pedagogista: Giuliano Bergamaschi.