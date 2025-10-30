Questa Sir Perugia è irresistibile. Schiacciata Padova in tre set

SIR SUSA SCAI

SONEPAR PADOVA

(25-15, 25-16, 25-21)

: Plotnytskyi 19, Loser 10, Ben Tara 7, Ishikawa 6, Solé 6, Giannelli 4, Gaggini (L1), Cvanciger 1, Crosato. N.E. – Semeniuk, Russo, Dzavoronok, Argilagos, Colaci (L2). All. Angelo Lorenzetti.

PADOVA: Gardini 17, Todorovic 8, Truocchio 5, Polo 2, Orioli 1, Masulovic, Toscani (L1), Held 8, Stefani 3, Zoppellari,. N.E. - Nachev, Bergamasco, McRaven, Diez (L2). All. Jacopo Cuttini.

Arbitri: Ubaldo Luciani (AN) e Stefano Caretti (RM).

SUSA SCAI (b.s. 11, v. 11, muri 7, errori 4). SONEPAR (b.s. 16, v. 0, muri 5, errori 6).

Ad una Sir Susa Scai Perugia come quella di mercoledì sera è difficile resistere, il primo tre a zero della stagione arriva alla terza giornata. Nonostante la gara non avesse un forte appeal, anche stavolta sono stati oltre tremila sugli spalti, contro una Sonepar Padova che è stata sopraffatta. A fare la differenza è stato l’attacco perugino in veloce con Loser e Solé decisamente inarrestabili, ottimo il martello Plotnytskyi che si è scatenato ed ha operato allunghi irresistibili per la gioia dei tifosi. Ha pesato nell’economia del gioco la grande capacità dei bianconeri nei fondamentali della fase-punto con battuta e muro che hanno racimolato rispettivamente la bellezza di otto e nove punti, sovrastando nel complesso i rivali. In partenza coach Lorenzetti sceglie tra i titolari Ishikawa di banda, Solé al centro e Gaggini libero. È subito positivo l’approccio dei padroni di casa che trovano nei muri di Loser il motivo del vantaggio (11-6). Gardini prova a farsi valere ma la progressione è inarrestabile grazie anche alla battuta di Plotnytskyi che piazza quattro ace consecutivi (18-8). Ishikawa va a segno senza problemi (100% offensivo) ed è proprio lui a mettere la firma sul vantaggio. Alla ripresa gli ospiti schierano Stefani opposto e l’ex Held sulla banda, c’è maggior equilibrio e le due avversarie procedono a braccetto (8-8). I padroni di casa sbagliano pochissimo ed approfittano delle sbavature altrui per rompere l’inerzia (16-13). La marcia in più si chiama Loser, il centrale argentino è micidiale a rete e porto colpi letali ai fianchi dei rivali che crollano. La terza frazione pare avere ritmi più lenti ma è Plotnytskyi riesce ad essere concreto (5-3). Giannelli smista in maniera imparziale mentre Gardini è l’unico a rendersi pericoloso (12-11). Lo strappo avviene con Plotnytskyi dai nove metri che piega le braccia alla ricezione nemica (15-11). Spazio anche a Crosato ma i veneti recuperano (21-21). Dentro Cvanciger subito a segno, poi è ancora Plotnytskyi (eletto mvp della serata) a fare lo show e suggellare la gara con il suo decimo ace personale.