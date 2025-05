Rachele Morello si unisce a Il Bisonte Firenze: un rinforzo di lusso per la A1

Per completare il cerchio a Il Bisonte Firenze mancava solo un ultimo tassello. È arrivato anche questo, ed è di gran lusso: la palleggiatrice Rachele Morello, che andrà ad affiancare nel ruolo Beatrice Agrifoglio. Nata a Settimo Torinese il 7 novembre 2000 arriva dal Levallois Paris Saint-Cloud neo campione di Francia, con in tasca la fresca convocazione di Julio Velasco nella lista per la Volleyball Nations League. Ha già alle spalle una lunga carriera, col debutto in A2 – col Lilliput: società del suo paese natale in cui avevano militato la mamma e la zia - ad appena 15 anni, in A1 col Club Italia a 16 e in Nazionale maggiore a 18 partecipando ai Giochi del Mediterraneo. Mentre con le giovanili, nel 2017 vince l’argento agli Europei e l’oro ai Mondiali under 18 (in entrambi i casi come miglior palleggiatrice), nel 2018 l’oro agli Europei under 19 e l’anno dopo l’argento iridato under 20. A livello di club gioca a Novara, esordendo anche in Champions League, mentre nel 2020 decide di scendere in A2, prima a Ravenna (con Chiavegatti scoutman) e poi a Brescia conquistando la Coppa Italia di A2. Nel 2022 torna in A1 con Chieri collezionando una Challenge Cup e una Coppa Cev; infine nel 2024 sbarca in Francia prima del suo nuovo approdo a Firenze.

"Sono molto felice di ripartire in A1 da Il Bisonte: un club con una storia importante e con tanta pallavolo alle spalle. L’anno scorso ho scelto di andare all’estero per avere la possibilità di prendere in mano una squadra e giocare, i risultati sono stati più che positivi e ho riguadagnato anche la Nazionale ma l’obiettivo era tornare in Italia e sono felice di poterlo fare a Firenze. Ho voglia di disputare una grande stagione perché credo che la città si meriti tanto: anche a livello individuale sarà una bella prova e non vedo l’ora di cominciare. Conosco già Chiavegatti e sono felice di lavorare di nuovo con lui, in più ho già giocato con Villani e Tanase e sono contenta di ritrovare queste giocatrici di cui ho tanta stima".

f. m.