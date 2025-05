Raquel Lázaro Castellanos torna a Vallefoglia: un ritorno atteso nella Megabox

Torna a Vallefoglia la palleggiatrice spagnola Raquel Lázaro Castellanos, classe 2000, 1.84, già alla Megabox nella stagione 2022-2023. Formatasi in patria nel Caep Soria, ha frequentato la University of South California a Los Angeles e poi quella di Louisville in Kentucky. Con Louisville ha disputato la finale NCAA 2022. Dopo l’esperienza nel campionato italiano, è stata al Sc Potsdam (Germania) e l’anno scorso al Béziers (Francia). I suoi genitori sono ex giocatori di basket: in particolare, il padre Jesús ha vinto scudetto e Coppa di Spagna con la Unicaja Malaga: "Raquel è un graditissimo ritorno – dice il ds Simone – abbiamo uno splendido ricordo della sua presenza da noi: arrivato a dicembre dopo aver terminato la sua esperienza negli Stati Uniti al college, e dopo l’ovvio periodo di adattamento fece vedere dei grandissimi numeri. Poi ha fatto due anni da titolare nella serie A in Germania ed in Francia, si è fatta le ossa e siamo molto felici di riaverla con noi. Questa estate sarà impegnata con la sua nazionale. È una ragazza sempre allegra, gran lavoratrice in scenario, dal punto di vista tecnico predilige il gioco veloce, spinge molto la palla, è forte a muro e brava in difesa e in battuta Pensiamo sia una giocatrice molto adatta per il nostro progetto".

"Rispetto a tre stagioni fa – afferma Làzaro – sono sempre la stessa, ma come pallavolista mi sento più sicura, il che rende il mio gioco più libero. Ho la stessa passione e sono entusiasta di lavorare con Pistola, dopo due anni di gioco in Bundesliga, Champions e Ligue 1 in cui penso di essere maturata".

b. t.