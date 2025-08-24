Rassegna iridata femminile alle 12 su RaiDue, Dazn e Vbtv. Italia-Cuba vale già per il pass

Vale già la qualificazione al turno successivo, Italia-Cuba di oggi alle 12 (Rai 2, Dazn e Vbtv) nei mondiali di volley femminili. Velasco contro Cuba, nel maschile, ha scritto pagine fondamentali della sua carriera, oggi però le caraibiche sembrano l’anello debole del girone dopo aver perso all’esordio contro il Belgio, anche se il talento fisico è sempre presente. A Phuket ieri ha parlato Stella Nervini, la nota più lieta dell’esordio vittorioso contro la Slovacchia: "la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Sono fortunata a giocare in una squadra come questa perché consente anche a chi come me è alle prime esperienze di restare serena e tranquilla". Dopo Cuba, l’Italia chiuderà contro il Belgio (che oggi affronta la Slovacchia) martedì sempre alle 12 italiane, verosimilmente la gara che deciderà il primo posto nel girone. Passano le prime due che poi troveranno le prime due del gruppo di Polonia e Germania, che ieri hanno vinto facile contro Vietnam e Kenya.