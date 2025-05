Reby Servizi Tmm Magione trionfa in Serie B2 femminile: promozione anticipata

La pallavolo comincia a festeggiare i grandi traguardi, la prima squadra che ha dettato legge in campionato è la Reby Servizi Tmm Magione del presidente Miro Beqja che ha vinto la serie B2 femminile con due turni di anticipo ed è stata promossa. Ventuno vittorie e tre sconfitte, nessuna delle concorrenti è riuscita a tenere il passo. A guidare la squadra è l’allenatore Fabio Bovari che ha detto: "Eravamo consapevoli della categoria da affrontare, l’organico è stato costruito gradualmente, dopo la prima intelaiatura, è stato aggiunto qualcosa per fare un buon campionato, ma nessuno avrebbe mai pensato di vincere. All’inizio si è sempre positivi e si spera di fare bene, di arrivare più in alto possibile, con questo spirito abbiamo creato il gruppo. Il mercato è stato un continuo rincorrere informazioni, notizie, visione di video, come si fa ogni anno, considerando le conoscenze che avevamo sul campionato nazionale di B2 per cercare di selezionare in maniera adeguata le persone che potevano essere utili. Quest’anno non ci sono stati mai dubbi, il gruppo era coeso, la società era consapevole dei risultati che stavamo conseguendo e tutti insieme abbiamo percorso una strada che ci ha portato alla promozione. I momenti salienti della stagione sono stati due, il primo è il derby con Trestina nel quale abbiamo perso tre a due in trasferta, il secondo è lo stesso derby al ritorno, abbiamo aspettato quella partita per tutta la stagione. avevamo la consapevolezza che, se avessimo vinto, sarebbe stata messa un’ipoteca al campionato. In realtà ce n’è stato anche un altro, per lunghi tratti del campionato siamo stati la terza di 140 squadre italiane nella classifica avulsa". "Abbiamo disputato la coppa Italia facendo una gran bella partita contro Altamura - conclude il tecnico Bovari – e anche questo ci ha consolidato nello spirito di squadra e ci ha dato tanta consapevolezza. È stata un’annata memorabile".