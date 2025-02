Reggers nella nuova Lube. Chinenyeze in partenza

Si avvicina la fase clou della stagione e di pari passo avanza l’opera di costruzione della Lube 2025-2026. E la rosa biancorossa potrebbe essere più rinnovata di quanto si pensava fino a pochi giorni fa. Secondo quanto risulta al Carlino, Civitanova infatti potrebbe perdere Chinenyeze e avrebbe "mirato" Reggers. Due atleti che giocano in ruoli differenti, due top, il cui futuro potrebbe essere intrecciato.

Chinenyeze sarebbe corteggiato pesantemente dal Fenerbahce, i turchi avrebbero presentato un’offerta di ingaggio da capogiro. D’altronde il Paese sta investendo sempre di più nel volley, anche stelle ex Lube sono là (vedi Leal e Zaytsev) o ci sono state recentemente (Juantorena la scorsa stagione). Sia chiaro, la Lube non vorrebbe privarsene, consapevole che il quasi 27enne è uno centrali più forti in circolazione, specie in attacco. Non a caso è vincolato fino al 2027, tuttavia i turchi sarebbero disposti a pagare la clausola di uscita dal contratto del francese bi-campione olimpico.

Con questi soldi la Lube andrebbe poi a caccia di Reggers. Un opposto venuto in Italia quasi da sconosciuto e che a Milano la scorsa stagione ha tolto il posto a Dirlic esplodendo poi nei playoff. Quest’anno si sta ripetendo a livelli super perché è il secondo cannoniere della SuperLega dietro Keita. È sotto contratto con l’Allianz fino al 2027 e trattare con Fusaro non è facile, la stessa Lube ci ha sbattuto il grugno la scorsa primavera per Porro e per coach Piazza, ma stavolta potrebbe andare diversamente. Di certo non è un segreto che il belga classe 2003 sia un pupillo del dg Cormio. Così come il fatto che Civitanova non avrà più Lagumdzija. Si pensava di utilizzare Nikolov opposto, anche perchè quando è stato impiegato così – vedi la finale di Coppa Italia- ha sempre risposto ottimamente, però il figlio d’arte non sembra voler accettare lo spostamento da schiacciatore.