Rescissione anticipata del contratto. Infortuni e idea ritiro “Osma“ Juantorena lascia la Mint Monza

Si è chiusa in anticipo l’avventura di Osmany Juantorena alla Mint Vero Volley Monza. Il Consorzio ha infatti ufficializzato la rescissione immediata del contratto con lo schiacciatore italo-cubano (condizionato dagli infortuni per tutta la stagione), proprio per dargli la possibilità di effettuare altre cure mediche. L’ex Azzurro, che a quasi 40 anni potrebbe anche annunciare il ritiro dalla pallavolo giocata, non è quasi mai riuscito a scendere in campo, ma ora che il campionato si è chiuso con una miracolosa salvezza si è deciso di scrivere la parola fine qualche settimana prima. La squadra allenata da coach Massimo Eccheli tra il 13 e il 20 marzo tornerà in campo per i quarti di finale di Champions League contro la Sir Susa Vim Perugia, ma non essendoci in Europa la tanto discussa regola sugli italiani il tecnico sarà finalmente libero di schierare Taylor Averill al centro, senza dover fare calcoli. Un dettaglio non da poco visto che la stagione di Thomas Beretta è sostanzialmente finita. Il capitano si è infatti procurato una frattura da stress alla caviglia che lo costringerà almeno a un mese di stop. La formazione quindi sarà quasi obbligata, ma dopo aver scacciato i fantasmi della retrocessione tutti scenderanno in campo senza avere nulla da perdere.

Andrea Gussoni