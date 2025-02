Risultati e classifiche. Osimo rischia contro il Bottega. Falconara lotta per la salvezza

La capolista Osimo sabato salirà in casa del Bottega. In Romagna Falconara per cercare altri punti preziosi in chiave salvezza. Derby per Castelferretti contro Macerata, mentre domenica Loreto non vorrà sbagliare la seconda partita interna di fila.

B maschile (girone E), 15esima giornata. Falconara-Montorio 3-1, Rubicone-Castelferretti 3-1, Osimo-Forlì 3-0, Loreto-San Marino 0-3, Macerata-Sir Umbria 3-0, Romagna-Bottega 0-3, San Severino Marche-Riccione 3-0. Classifica: Osimo 39; Rubicone 36; Macerata 32; Loreto e Sir Umbria 29; Castelferretti 28; San Marino 26; Forlì 20; Falconara 18; Bottega 16; San Severino Marche 15; Montorio 14; Riccione 10; Bellaria 3. Prossimo turno. 15/02/25: Forlì-Montorio, Castelferretti-Macerata (ore 18), San Marino-Bellaria Igea, Bottega Vallefoglia-Osimo (ore 17), Riccione-Falconara (ore 18), Sir Umbria-San Severino Marche. 16/02/25 (ore 17): Loreto-Rubicone.

B1 femminile In casa la Clementina ospiterà domani le venete dell’Aduna che occupano la top five del girone C di B1 femminile. La squadra di coach Moretti ha salutato in settimana la palleggiatrice Ludovica Fabbo e capitan Barbolini non è in perfette condizioni fisiche. Voglia di riscatto anche per la Pieralisi Jesi che salirà domenica a Cesena. B1 femminile (girone C). Imoco-Ravenna 3-2, Forlì-Arena 3-1, Eagles-Mestrino-Teramo 3-1, Giorgione-Clementina 3-1, Riccione-Cesena 3-1, Aduna-Vicenza 3-0, Jesi-Bologna 0-3. Classifica: Bologna 37; Vicenza 31; Riccione 29; Imoco e Aduna 28; Giorgione e Cesena 27; Ravenna 24; Arena 23; Jesi 21; Forlì 15; Eagles Mestrino 10; Clementina 9; Teramo 6. Prossimo turno. 15/02/25: Teramo-Ravenna, Arena-Riccione, Clementina-Aduna Padova (ore 18), Vicenza-Eagles Mestrino. 16/02/25: Giorgione-Forlì, Bologna-Imoco , Cesena-Jesi (ore 18:30).