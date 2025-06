Sarah Franklin si unisce alla Savino Del Bene per la stagione 2025-26

Sarà per tre quarti a stelle e strisce il posto quattro della Savino Del Bene per la stagione 2025-26. La società ha comunicato infatti l’ingaggio dell’americana Sarah Franklin che andrà così a completare il ruolo già occupato dalle connazionali Lindsey Ruddins e dalla vicecampionessa olimpica Avery Skinner, oltre che dalla milanese ex Perugia Gaia Traballi.

Nata a Lake Worth Beach, in Florida, 23 anni compiuti il 2 maggio, Franklin è alla sua prima volta in Italia, reduce dalla brillante esperienza nella neonata League One Volleyball (LOVB), dove ha indossato la maglia di Madison confermandosi come una delle schiacciatrici più promettenti, con un ruolino di 12 presenze in stagione e 194 punti a referto con 10 muri vincenti e 9 ace.

Come tante altre sue colleghe arrivate da oltre Oceano, anche Sarah ha iniziato a giocare giovanissima a pallavolo nel circuito scolastico e universitario statunitense, passando dal college di Michigan a quello di Wisconsin ed entrando a far parte di uno dei programmi più prestigiosi della Big Ten Conference della quale è stata anche insignita per due volte del titolo di National Player of the Year. Conclusa l’esperienza universitaria ha iniziato la carriera da professionista nella LOVB mettendosi ripetutamente in evidenza grazie a una straordinaria potenza offensiva e a una grande determinazione.

"Sono felicissima che la mia prima esperienza in un campionato di straordinario livello come quello italiano – ha detto – avvenga proprio con la maglia della Savino Del Bene che so essere uno delle società più vincenti in assoluto. So che troverò giocatrici fortissime alle quali non vedo l’ora di unirmi e che mi daranno sicuramente la possibilità di crescere ancora. Sono molto entusiasta di iniziare la stagione con loro e spero che sia un anno fantastico".

Franco Morabito