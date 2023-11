Savino Del Bene attenta. Vallefoglia non fa sconti

Archiviato il trionfale esordio – a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta - in CEV Champions League contro le campionesse bulgare del Martiza Plovdiv la Savino Del Bene Scandicci si rituffa in campionato ricevendo oggi alle 19.30 al Palazzo Wanny la Del Savio Vallefoglia, al suo terzo anno in A1, che giunge a Firenze con il peso di tre sconfitte consecutive, con Pinerolo, Chieri e Busto Arsizio – finora quattro in tutto, 7 punti e l’undicesimo posto in classifica - e la voglia matta di voltare pagina e di ripartire. Ma la squadra di Barbolini, con Parrocchiale arrivata a sostituire la capitana Merlo operata al ginocchio e col rientro di Antropova che in Champions è apparsa in gran forma, ha le carte in regola e le motivazioni giuste per continuare la corsa. Anche se ogni partita fa storia a sé, non c’è mai niente di scontato, dipende da come si affronta.

"Mi aspetto una partita difficile – ammonisce il coach - perché Vallefoglia è una squadra che occupa una classifica che non è assolutamente la sua. Ha sbagliato un paio di partite, soprattutto l’ultima persa in malo modo, per cui, dopo quella con Conegliano, per noi è la sfida più complicata dell’ultimo periodo".

Nel roster di Andrea Pistola, il tecnico delle marchigiane, ci sono ben quattro giocatrici che hanno indossato la maglia biancoblù: a Scandicci le centrali Mancini, stagione 2017-’18, e Cecconello (2020-’21), la schiacciatrice russa Kosheleva (2028-’19) e l’opposto Mingardi (2022-’23). Rispetto alla passata stagione la squadra è stata in gran parte rinnovata, le uniche giocatrici confermate sono state Aleksic, Mancini e Kosheleva.

Oggi dovrebbe scendere in campo con Dijkema al palleggio, Mingardi opposto, Aleksic e Cecconello centrali, Degradi e Kosheleva in banda e Panetoni libero. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming sulla piattaforma Volleyball World TV.

Franco Morabito