Savino Del Bene con i nervi e Antropova. Che vittoria in rimonta contro Vallefoglia

MEGABOX VALLEFOGLIA

2

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

3

MEGABOX VALLEFOGLIA: Provaroni, Degradi 22, Cecconello 1, Panetoni (L1), Aleksic 16, Mingardi 24, Grosse Sharmann, Mancini 4, Giovannini 6, Kobzar, Dijkema 4, Kosheleva 3, Gardini n.e., Generali (L2). All.: Pistola.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 7, Herbots 9, Zhu Ting 19, Ruddins (L2) n.e., Di Iulio, Villani 1, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini, Nwakalor 3, Washington 9, Carol 3, Antropova 31, Diop. All.: Barbolini.

Arbitri: Carcione – Grossi.

Parziali: 25-22, 25-21, 21-25, 17-25, 10-15.

Durata set: 29’, 29’, 28’, 27’, 16’.

PESARO - Una partita incredibile che ha lasciato senza fiato, la Savino Del Bene vince al tie-break dopo aver sofferto ed essersi trovata sotto per 2-0. Vallefoglia le ha dato filo da torcere ma ha dovuto chinare la testa davanti alle più forti, con una Antropova stratosferica (MVP con 31 punti, 8 ace, 2 muri, 44% di positività in attacco) e Barbolini che ha azzeccato ogni scelta. Scandicci inizia bene, dopo il 5 pari scappa, il set sembra non riservare sorprese ma sull’11-15 cambia musica, Vallefoglia fa un parziale di 6-0 e sorpassa. Da quel momento si mantiene in testa, le biancoblù a ruota; Zhu Ting e Antropova animano la rincorsa e Herbots realizza l‘aggancio: 22-22, la Savino Del Bene può ancora farcela ma Mingardi e Aleksic regalano l’1-0 al Vallefoglia.

Nel secondo lo spartito è quasi lo stesso. Barbolini opera rotazioni, ci prova con Villani e Washington, Armini e Carol ma le tigri graffiano e il muro tiene senza alcuna crepa. Così dal +3 (3-6) Scandicci si trova a -2 (10-8), Vallefoglia azzecca un’altra volta la fuga, arriva al 18-13; le biancoblù però non mollano e sul 20-20 c’è il nuovo aggancio. Ma al momento dello scatto scivolano: Vallefoglia 2-0.

Finalmente la Savino Del Ben si risveglia. Terzo set quasi a senso unico e tutto dalla parte di Scandicci: Ognjenovic illumina, Parrocchiale recupera, Antropova, Zhu Ting e Alberti dimezzano lo svantaggio. Quarto set: Barbolini cambia le centrali, dentro Alberti e Washinghton per Nwakalor e Carol e la squadra torna in cattedra; Vallefoglia è in riserva e non fa più paura: 2-2.

Il tie-break ci regala l’epilogo più giusto, Scandicci dura ancora fatica ma chiude in bellezza con l’ace di Antropova e ritrova il sorriso.

Franco Morabito