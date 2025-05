Savino Del Bene conferma Gaspari e Kántor per la stagione 2025-2026

La stagione 2025-2026 della Savino Del Bene riparte dallo staff. La società ha confermato Marco Gaspari per le prossime due stagioni, e per la prossima il suo vice Sándor Kántor, per dare continuità a un progetto che ha portato quest’anno la squadra, oltre che alle semifinali scudetto e di Coppa Italia, ad approdare per la prima volta nella storia alle finali di Cev Champions League e a laurearsi vicecampione d’Europa guadagnandosi così anche la qualificazione per la prossima Champions e i Mondiali per club.

ll quarantaduenne allenatore anconetano arrivò sulla panchina delle biancoblù alla terza giornata dello scorso campionato al posto del francese Stéphane Antiga e ha già alle spalle una lunga e prestigiosa carriera che lo ha visto, fra l’altro, a Perugia in A1 con cui ha vinto la Champions League, a Conegliano nella stagione della sua (ri)nascita, dove ha raggiunto la finale scudetto e vinto il Premio Luigi Razzoli come miglior allenatore di A1, a Casalmaggiore e Milano.

Kantor, 54 anni, ungherese, al suo quinto anno come vice allenatore biancoblù, dopo i trascorsi come giocatore di livello internazionale, da allenatore, oltre alle esperienze alla guida della Nazionale magiara e dell’Újpest, ha fatto parte dello staff del Volleyrò Casal de’ Pazzi prima di Scandicci.

"Sono contento di poter ripartire nella prossima stagione alla guida di una squadra con ambizioni importanti, con la voglia di lottare per il vertice – ha affermato Gaspari -; il nostro obiettivo, al di là dei risultati che ovviamente sono fondamentali, è anche appassionare sempre più persone e portarle a seguirci al palazzetto".

"Ringrazio la società per avermi dato nuovamente l’opportunità di allenare in A1, sono molto felice di continuare in un club importante che compete ai massimi livelli e che può contare su giocatrici di altissimo valore", ha aggiunto Kántor.

Franco Morabito