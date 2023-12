Savino Del Bene da sballo. E anche Novara s’inchina

SAVINO DEL BENE

3

IGOR NOVARA

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 6, Herbots 8, Zhu Ting 19, Ruddins, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 1, Washington n.e., Carol 8, Antropova 28, Diop n.e. All.: Barbolini M.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 16, Guidi n.e., Bosio 1, Bertolucci n.e., De Nardi (L2), Buijs 12, Fersino (L1), Bosetti 13, Chirichella n.e., Danesi 12, Bonifacio 7, Durul, Akimova, Kapralova 3. All.: Bernardi L.

Arbitri: Lot–Florian.

Parziali: 25-11, 28-26, 21-25, 25-21

Con la netta vittoria sulla Igor Gorgonzola Novara nel posticipo della 11a giornata la Savino Del Bene Scandicci ha inanellato il decimo successo consecutivo, compresa la Cev Champions League, e a due giornate dalla fine del girone di andata si è confermata la terza forza del campionato dietro a Conegliano e Milano. Giocata a Palazzo Wanny davanti a 1.600 spettatori, è stata una partita bellissima, con le padrone di casa superiori in ogni reparto: ricezione (71%-58%), attacco (43%-36%) e a muro (13-9). Il primo set non ha storia, lo Scandicci vola subito sul 4-0 con Antropova, Carol e Zhu Ting. Novara ragisce ma le biancoblù sono inarrestabili. Si arriva al +10 (14-4), poi sempre avanti fino al 25-11, in appena 21’. Più equilibrato il secondo. Dopo l’iniziale 0-2, sul 18-15 un tentativo di fuga che non ha esito. Le ospiti scappano e sul 23-24 conquistano il primo set point, sul 24-25 il secondo ma una Antropova stellare li annulla entrambi timbrando il 2-0. Incerto sino all’ultimo anche il terzo set, Il quarto è il più bello, sofferto e goduto nel quale si completa il trionfo, grazie anche a una Parrocchiale in stato di grazia eletta MVP della sfida. Antropova, 28 punti, è la top-scorer, con Zhu Ting (19) altrettanto decisiva. Ma tutto il gruppo merita la lode per come ha lottato. "Complimenti al Novara che ha giocato una bellissima partita – il commento di Barbolini - ma anche le mie ragazze sono state bravissime".

Franco Morabito