Savino Del Bene e Il Bisonte. Doppia prova di campionato

Si è conclusa la preparazione della Savino Del Bene Scandicci e de Il Bisonte Firenze al campionato 2025-2026 di A1 che prenderà il via lunedì 6 ottobre alle 20.30: al Pala BigMat (già Palazzo Wanny) contro Chieri il Bisonte e in trasferta col Monviso Volley lo Scandicci.

Nello scorso fine settimana la squadra di Marco Gaspari ha partecipato alla Courmayeur Cup, il quadrangolare al quale erano presenti anche Conegliano, Milano e Novara: le prime quattro della passata stagione. Le biancoblù, in formazione quasi al completo (assente solo la dominicana Castillo che si aggregherà a breve), con Antropova, le americane Franklin e Skinner e la tedesca Weitzel da poco rientrate dal Mondiale, e Nwakalor che ha recuperato dai problemi al ginocchio, sono state sconfitte di stretta misura in finale per 2-3 (25-21, 26-24, 24-26, 23-25, 13-15) dal Novara dopo aver vinto i primi due set ed essere state in vantaggio per 5-1 nel tie-break.

In semifinale avevano eliminato Milano per 3-1 ((25-21, 25-22, 27-29, 25-19) mentre Novara aveva messo fuori Conegliano. In entrambe gli incontri, nei quali Gaspari ha fatto una ampia rotazione, Scandicci ha giocato con grande intensità mostrando efficacia in attacco e solidità in difesa e a muro. Soddisfatto il coach alla conclusione del torneo: "La squadra ha messo in campo quel poco di lavoro fatto finora cercando sempre di lottare in ogni situazione, lo spirito non è mancato. L’obiettivo di questo torneo era crescere e confrontarci prima dell’inizio del campionato: sono arrivate indicazioni molto utili, che serviranno da qui in avanti".

Negli stessi giorni Il Bisonte ha preso parte a Roma al Memorial Simonetta Avalle: quadrangolare con Perugia di A1, Roma e Messina di A2. Le fiorentine, dopo il 3-0 (31-29, 25-17, 25-21) con cui avevano eliminato Messina, sono state sconfitte dal Perugia in finale per 1-3 (13-25, 19-25, 25-20, 22-25) ma lasciando comunque una buona impressione. "Abbiamo affrontato buone squadre – il commento di Federico Chiavegatti – che non dovevamo approcciare con leggerezza; non lo abbiamo fatto e quindi la prestazione nel complesso è stata positiva".

Franco Morabito