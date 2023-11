Savino Del Bene. Esame da Champions. Arriva la super Imoco

È il big match della quinta giornata del campionato femminile di A1, per gli appassionati un’occasione sicuramente da non perdere. Alle 20.30 oggi a Palazzo Wanny la Savino del Bene Scandicci (diretta tv Raisport) affronterà infatti la capolista imbattuta Prosecco DOC Imoco Conegliano, da anni la squadra leader in Italia e in assoluto fra le più forti d’Europa. La formazione di Barbolini è reduce dal successo casalingo sul Casalmaggiore, è alla terza vittoria in campionato, ha perso solo al tie-break con l’altra big Allianz Vero Volley Milano e ha dimostrato di poter ambire anche quest’anno alle zone alte della classifica finale.

Oggi, però, si troverà di fronte la squadra più titolata di tutte, che nella passata stagione, oltre al suo quinto titolo tricolore consecutivo, ha vinto il mondiale per club, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, la settima della sua storia, conquistata sabato scorso imponendosi per 3-1 proprio sul Volley Milano.

Questa la probabile formazione delle lombarde: Wolosz al palleggio, Haak opposto, Lanier e Robinson in banda, Lubian e Fahr centrali, De Gennaro libero; in panchina per il settimo anno Santarelli che, insieme alle venete, ha guidato da commissario tecnico anche la Nazionale turca che ha vinto l’Europeo nella scorsa estate. La Savino Del Bene paga ancora l’assenza di Enrica Merlo ma rispetto a un anno fa ha ulteriormente rinforzato la rosa. "Penso che anche questa volta Conegliano parta da favorita – ammette Barbolini - è la squadra che vince da cinque anni consecutivi e anche quella che ha cambiato meno e che dunque non ha bisogno dei tempi di adattamento che occorrono a noi. Mi aspetto una partita difficilissima e complicata, dovremo giocarcela al meglio e sono sicuro che a sostenerci ci sarà un bellissimo pubblico".

