Savino Del Bene-Il Bisonte. Non sarà un derby banale

Una per continuare, l’altra per ripartire. Questi gli obiettivi con cui Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci scenderanno in campo oggi alle 17 (diretta Dazn e vbtv), quarta di campionato, al Pala BigMat, nel derby di andata di questa stagione. Il Bisonte (per il calendario, ‘in trasferta’) è reduce da due successi, conquistati entrambi al tie-break: a Pesaro contro Vallefoglia e in casa con Macerata grazie a una sorprendente rimonta dopo aver perso i primi due set; la Savino Del Bene, invece, dopo aver vinto per 3-1 nelle prime due giornate con Monviso fuori e Perugia in casa, nella terza è crollata a Cuneo (3-0) sotto i graffi delle ‘gatte’ che non le hanno dato respiro.

Ecco allora perché il derby questa volta sarà più importante di tutti quelli giocati finora. Firenze - che ha allestito una squadra quasi tutta nuova con tante giovani di qualità - per confermare di avere i numeri e la ‘fame’ giusta per disputare una stagione tranquilla e conquistare per tempo la salvezza. Scandicci, rinforzato rispetto a un anno fa con l’arrivo - fra le altre - di una campionessa olimpica (Bosetti) e di una vice (l’americana Skinner), e con Antropova che all’oro di Parigi ha aggiunto ora anche quello mondiale e l’altro di Volleyball Nations League, per dimostrare che il passo falso di Cuneo è stato solo un incidente di percorso da non compromettere una stagione di vertice nella quale, oltre al campionato, sarà impegnato anche in Champions League e, per la prima volta, anche nel Mondiale per club.

"Dopo la sconfitta con Cuneo ora c’è il derby e dobbiamo assolutamente cambiare la rotta perché il campionato non dà tempo di ragionare a lungo sulle sconfitte né di gioire dopo le vittorie", le parole di Marco Gaspari. Questo, invece, sull’altro fronte, il messaggio di Federico Chiavegatti: "Veniamo da una bella vittoria contro Macerata e adesso ci apprestiamo ad affrontare una delle squadre da anni fra le prime quattro in classifica; dovremo cercare di goderci il derby senza pressioni e di divertirci il più possibile".

Cinque le ex presenti nei due roster: Villani e Colzi in quello delle bisontine; Bechis, Graziani, Mancini e Ribechi fra le biancoblù.

Franco Morabito