Savino Del Bene in ritmo. Tutto facile con Pinerolo

SAVINO DEL BENE

3

WASH4GREEN PINEROLO

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti ne, Herbots ne, Zhu Ting 12, Ruddins 14, Di Iulio, Villani ne, Ognjenovic ne, Parrocchiale (L2) n.e., Armini (L1), Nwakalor 3, Washington 8, Carol ne, Antropova 22, Diop ne All.: Barbolini M.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 7, Cosi 2, Cambi 2, Di Mario, Polder 5, Moro (L1), Storck 3, Letizia, Németh 4, Bernasconi n.e., Mason 11, Akrari 5. All.: Marchiaro M.

Arbitri: Vagni - Papadopol

Parziali: 25-19, 25-16, 25-13.

FIRENZE - Cambiano i suonatori ma la musica è la stessa. A Palazzo Wanny la Savino Del Bene demolisce in appena un’ora e 18 minuti la resistenza di un Pinerolo volonteroso ma incapace di arginare l’irruenza di una squadra irresistibile, scesa in campo anche con chi fa più panchina: Di Iulio in regia, Armini libero, la coppia Nwakalor-Washington al centro, Ruddins e Zhu Ting in banda e Antropova opposto. Tutte hanno giocato a memoria, colpito e affondato in ogni reparto, come ci dicono i numeri che non mentono: superiori in attacco (52%-33%), in ricezione (53%-33%), a muro (8-6 i vincenti) e in battuta con 6 ace a 2. Basterebbe il primo set per rendere un’idea del tutto: le squadre vanno avanti punto a punto sino al 15 pari, Pinerolo si porta a +3 (16-19) e s’illude. Ma Scandicci non perdona e su servizio di Ruddins mette a segno ben 9 punti consecutivi e si porta sull’1-0. Nel secondo non c’è già più partita, le biancoblù sempre avanti, le piemontesi ci provano ma, tranne qualche bel punto, le loro offensive impattano quasi sempre sulle mani del muro. E quando l’iniziativa ce l’ha la Savino Del Bene, per loro sono dolori perché da oltre la rete partono schegge di fuoco assolutamente imprendibili. Il terzo set è come un fiume in piena che travolge gli argini e porta a casa 3 punti preziosi per l’autostima e la classifica. Antropova, 22 punti, 2 ace, 4 muri vincenti e il 53% di efficienza in attacco, è ancora una volta MVP del match seguita a ruota da Ruddins (14, 3 ace) e Zhu Ting (12, 1 muro). Del Pinerolo solo Mason è in doppia cifra (11).

Franco Morabito