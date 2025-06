Savino Del Bene ingaggia Avery Skinner, vicecampionessa olimpica

La Savino Del Bene ufficializza il primo grande colpo in entrata della squadra 2025-2026: la schiacciatrice americana Avery Skinner, vicecampionessa olimpica a Parigi 2024, sconfitta in finale proprio dall’Italia di Julio Velasco. Ventisei anni, nata a Katy (Texas), la giocatrice arriva alla corte di Marco Gaspari dal Chieri dove ha disputato le ultime due stagioni – le sue prime In Italia – culminate con la vittoria della CEV Cup nel 2024. Particolarmente incisiva la sua presenza anche nella stagione appena conclusa nella quale ha collezionato 28 presenze in campionato, 8 in CEV Challenge Cup e una in Coppa Italia realizzando complessivamente 508 punti, 28 muri e 18 ace. Dopo aver iniziato giovanissima a giocare a pallavolo i suoi primi successi li ha ottenuti nelle file della squadra collegiale del Kentucky vincendo il titolo universitario nel 2021 con la maglia delle Wildcats. Successivamente, prima approdare in Italia, ha intrapreso la sua prima avventura europea trasferendosi in Francia, al Béziers, dove si è imposta come una delle migliori realizzatrici del campionato d’Oltralpe contribuendo alla conquista della Coppa di Francia, la prima nella storia del club. Parallelamente all’attività societaria ha indossato più volte la maglia della Nazionale statunitense; ha debuttato nell’estate 2022 nella Coppa Panamericana che ha concluso vincendo la medaglia di bronzo e ottenendo i riconoscimenti individuali di MVP e di miglior schiacciatrice dell’intero torneo. Ha preso anche parte al campionato nordamericano 2023 e ai Giochi parigini dello scorso anno, conquistando in entrambe le competizioni la medaglia d’argento.

"Sono davvero entusiasta all’idea di essere una giocatrice della Savino Del Bene nella prossima stagione – ha affermato -. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, entrare presto nel gruppo squadra e dare il massimo per contribuire agli obiettivi del club".

Franco Morabito