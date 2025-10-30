Savino Del Bene non trema. Anche Busto si arrende

SAVINO DEL BENE 3 BUSTO ARSIZIO 1

SAVINO DEL BENE: Traballi 1, Bechis, Skinner 2, Castillo (L1), Ruddins 4, Franklin 17, Ribechi (L2) ne, Bosetti 8, Ognjenovic 2, Mancini ne, Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 21, Weitzel 16. All.: Gaspari.

UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 3, Pelloni (L1), Gennari 8, Metwally 1, Seki 1, Van Avermaet 7, Diouf 1, Schmit, Parlangeli (L2), Obossa 14, Eckl 6, Torcolacci 2, Parra 10. All.: E. Barbolini.

Arbitri: Zanussi - Mesiano.

Parziali: 23-25, 25-11, 25-16, 25-20.

Al Pala BigMat la Savino Del Bene Scandicci supera Busto Arsizio e colleziona così la sesta vittoria della stagione, la quarta consecutiva. Nel primo set soffre ma poi reagisce con una prova superlativa di tutta la squadra. MVP Weitzel con 16 punti, 5 ace e 1 muro; top scorer Antropova (21, 3, 3); in doppia cifra anche Franklin (17). Ace 9-6, muri 12-5.

Gaspari ripropone Ognjenovic e Antropova in diagonale e Graziani e Weitzel al centro mentre in banda Bosetti fa coppia con Franklin; libero Castillo. Scandicci mostra subito i denti ma Busto non china la testa. Il primo sorpasso (8-10) è delle gatte, Antropova pareggia ma Busto riparte (11-14); con Parra e Obossa mette in difficoltà la difesa biancoblù. Sul 15-15 c’è l’aggancio. Gaspari manda in campo Skinner e Traballi (per Bosetti e Franklin) e un ace di quest’ultima dà slancio alla squadra che scappa (21-19). Ma la fuga non riesce, Busto si riaggancia e sorpassa fino al set point (22-24). Obossa sbaglia in battuta ma Van Avermaet firma lo 0-1. Antropova e Graziani ridanno fiato (8-6), Bosetti (rientrata in campo con Franklin) dà la carica (11-8) e con Kate Scandicci si porta a 13-8. La corsa prosegue (18-11), è il momento anche di Nwakalor (per Graziani) che firma subito il 20-11.

La Savino Del Bene ha preso il volo e con tre ace consecutivi di Weitzel ipoteca l’1-1 realizzato da Franklin. Busto reagisce, con Seki e Gennari ci riprova (6-8), Kate e Bosetti pareggiano e si prosegue testa a testa. Ma Weitzel è insuperabile a muro, e Kate e Bosetti non perdonano (24-16). Intanto sono entrate anche Bechis e Ruddins, e con Franklin Scandicci timbra il 2-1. Le gatte riprendono coraggio (12-12) ma è il momento della verità per Scandicci che tira fuori tutto il suo potenziale, si alza sui pedali e chiude con Ruddins fra gli applausi del pubblico.

Franco Morabito