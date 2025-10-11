Savino Del Bene punta al bis. Debutto in casa con Perugia

Bene al debutto del campionato 2025-26 con la vittoria per 3-1 sul campo del Monviso, la Savino Del Bene Scandicci cerca il bis stasera alle 20,30 (diretta Rai Sport e vbtv) al Pala BigMat – ben 195 giorni dopo l’ultima gara disputata in casa - nell’anticipo della A1 contro la Bartoccini–MC Restauri Perugia, sconfitta una settimana fa al tie break da Vallefoglia.

"Finalmente iniziamo a giocare in casa e speriamo di avere una bella cornice di pubblico perché per noi sarà molto importante affrontare questa partita con una prestazione in crescita – osserva il coach biancoblù Marco Gaspari -. Ci troveremo di fronte un avversario sempre ostico, con giocatrici fisiche come le opposte Markovic e Williams, e Gardini; e giocatrici tecniche come Perinelli, che anche lo scorso anno ci mise in grande difficoltà. Sarà una partita che richiederà innanzitutto un servizio migliore rispetto alla gara con Monviso e una grande pazienza nell’organizzazione muro-difesa, perché dovremo adattarci ai sistemi di gioco avversari. Da parte nostra dobbiamo concentrarci su quello che è stato il lavoro della settimana: crescere in attacco, migliorare l’intesa e raggiungere il vero obiettivo principale: quello di portare a casa la vittoria".

Cinque le ex, da una parte e dall’altra del campo. Nel Perugia la schiacciatrice Perinelli, a Scandicci nella stagione 2014-15, e le centrali Bartolini e Mazzaro che vi giocarono rispettivamente nel 2021-22 e nel 2018-19; nella Savino Del Bene, invece, la schiacciatrice Traballi, perugina una prima volta fra il 2021 e il 2023 e una seconda fra il 2023 e il 2025; e la centrale Nwakalor che indossò la maglia delle Black Angels dal 2021 al 2023. Quello di stasera sarà il decimo confronto fra le due società con un bilancio di nove vittorie su nove dello Scandicci. Le ospiti chiusero la regular season dello scorso campionato al decimo posto con 8 vittorie e 18 sconfitte ma quest’anno la squadra, con il tecnico Andrea Giovi per il sesto anno consecutivo in panchina, si presenta con molte novità: solo cinque infatti, le giocatrici confermate nel roster rispetto a quello di allora.

Questo il sestetto iniziale che dovrebbe scendere in campo: Ricci in regia, Williams opposto, Gardini e Perinelli in posto quattro, Mazzaro e Lemmens al centro e Sirressi libero.

Franco Morabito