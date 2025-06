Savino Del Bene Scandicci: Gaia Traballi si unisce all'attacco per la nuova stagione

La Savino Del Bene Scandicci annuncia un altro rinforzo in attacco. Dopo la conferma dell’americana Lyndsey Ruddins e l’arrivo della connazionale Avery Skinner, vicecampionessa olimpica, il terzo nome in posto quattro per la prossima stagione è quello della ventottenne milanese Gaia Traballi che nello scorso campionato – il suo primo in A1 – ha giocato a Perugia: squadra nella quale aveva militato anche l’anno prima in A2 guadagnandosi la promozione e la Coppa Italia di categoria.

Dopo le sue prime esperienze con la Pro Patria Milano con la quale ha percorso la trafila dalle giovanili alla B1, Traballi si è trasferita alla Saint John’s University di New York iniziando a dedicarsi al beach volley: specialità con la quale ha collezionato presenze anche in Nazionale. Rientrata in Italia, è approdata a Perugia con cui disputato la B1 conquistando subito la promozione; con i colori del club umbro ha così fatto il suo debutto anche in A2 affermandosi come un punto di riferimento della squadra.

"È un’opportunità che ho colto al volo sin dal momento in cui mi è stata offerta – ha commentato – anche perché la Savino Del Bene ha sempre rappresentato una realtà di altissimo livello. Poter entrare a far parte di questa squadra, giocare con atlete di questo livello e in una società così ambiziosa, rappresenta un’occasione unica che mi onora e mi rende orgogliosa".

f. m.