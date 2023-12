Savino Del Bene Scandicci-Igor Novara 3-1, spettacolo al Palazzo Wanny

Scandicci, 11 dicembre 2023 – La Savino Del Bene Scandicci dà spettacolo e si aggiudica al termine di una cavalcata trionfale la sfida con l’Igor Gorgonzola Novara imponendosi, quando mancano due giornate alla fine del girone di andata, come la terza forza del campionato dopo Conegliano e Milano.

Superlativa la sua partita, dominata nettamente nel primo set, agguantata con l’esperienza e il talento nel secondo dopo aver annullato due set point, e ripartita con la forza e il carattere nell’ultima frazione dopo che il Novara aveva ridotto le distanze aggiudicandosi il terzo set.

In avvio non c’è stata storia, la formazione di Barbolini ha impiegato appena 21 minuti per demolire qualsiasi giocata del Novara, perfetta in ricezione, a muro e devastante a rete con le sue punte di diamante Antropova, Zhu Ting e Herbots. Impeccabile la direzione d’orchestra della Ognjenovic e con una Parrocchiale protagonista di una serata insuperabile e premiata giustamente alla fine come MVP.

Più equilibrato il secondo set, d’altra parte il Novara non era un’avversaria qualunque, prima di questo scontro diretto aveva gli stessi punti dello Scandicci. I ripetuti time out del coach Bernardi, uno dei più grandi ex di tutti i tempi, producevano effetto. Dopo un punto a punto si arrivava al 22 pari, poi le ospiti sul 23-24 conquistavano il primo set point, sul 24-25 il secondo ma una Antropova stellare li annullava entrambi. E la Savino si portava sul 2-0 col tripudio degli oltre 1.600 spettatori presenti al Palazzo Wanny.

Incerto sino all’ultimo anche il terzo set che Novara conquistava di misura. Il quarto è stato il più bello, sofferto e goduto, quello nel quale Parrocchiale ha compiuto autentici miracoli e tutta la squadra ha chiuso con una prova corale che resterà sicuramente memorabile.

Antropova, 28 punti, la top scorer, con Zhu Ting (19) altrettanto decisiva. Delle ospiti la più a segno è stata Szakmary con 16.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3

IGOR GORGONZOLA NOVARA 1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 6, Herbots 8, Zhu Ting 19, Ruddins, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 1, Washington n.e., Carol 8, Antropova 28, Diop n.e. All.: Barbolini M.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 16, Guidi n.e., Bosio 1, Bertolucci n.e., De Nardi (L2), Buijs 12, Fersino (L1), Bosetti 13, Chirichella n.e., Danesi 12, Bonifacio 7, Durul, Akimova, Kapralova 3. All.: Bernardi L.

Arbitri: Lot – Florian

Parziali: 25-11, 28-26, 21-25, 25-21

Durata: 2 h 5' (21', 33', 30', 29')

Attacco (Pt%): 43% - 36%

Ricezione Pos% (Prf%): 71% - 58% (38% - 37%)

Muri Vincenti: 13-9

Ace: 3-2

MVP: Parrocchiale