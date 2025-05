Savino Del Bene sfida Vakifbank in semifinale di Champions League

Il momento tanto atteso è arrivato. Stasera con inizio alle ore 18 (diretta Dazn ed eurovolley tv) la Savino Del Bene scenderà in campo a Istanbul contro il Vakifbank nella semifinale della Final Four di Champions League: la massima competizione europea che per la prima volta vede la squadra biancoblù approdare fra le migliori quattro insieme alla squadra turca, e a Milano e Conegliano che si scontreranno fra loro.

Per Scandicci sarà un’avversaria temibile: campione nazionale in carica e con sei Champions in bacheca. "Sarà un’esperienza incredibile – confessa Marco Gaspari -. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui insieme ad altri tre tra i migliori club al mondo.

Conosciamo bene Conegliano e Milano ma sfidare il Vakifbank rende tutto ancora più speciale. Siamo pronti, proveremo ad allungare la nostra storia in Europa e in Champions ma per farlo dovremo giocare la nostra miglior pallavolo". Via, insomma, a un finale di stagione che si preannuncia all’insegna delle emozioni e dello spettacolo.

Franco Morabito