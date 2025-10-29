Savino Del Bene stai attenta. Busto arriva con entusiasmo

Prosegue a ritmo serrato il tour de force in campionato della Savino Del Bene Scandicci che, compreso l’anticipo con Milano, stasera alle 20 (diretta Dazn e vbtv) al Pala BigMat contro Busto Arsizio affronterà la settima gara in ventitré giorni. La squadra di Marco Gaspari vi arriva sulla scia di tre vittorie consecutive – il derby con Il Bisonte, Milano e San Giovanni in Marignano – ma anche l’avversaria è carica dopo il 3-0 rifilato domenica scorsa in casa al Vallefoglia. D’altra parte le farfalle bustocche hanno sempre rappresentato un ostacolo impegnativo per le biancoblù che lo scorso anno vi inciamparono (3-1) in casa loro alla quarta di campionato prima di dare il via a una lunga striscia di successi.

"Ci troveremo di fronte una squadra che ha perso il proprio capitano per infortunio (Jennifer Boldini, rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro, ndr), ma che ha avuto un’ottima reazione di gruppo, quindi avrà grande voglia di giocarsela alla pari - ammonisce Gaspari -. Lo scorso anno la sfida con Busto rappresentò il nostro spartiacque, la partita che ci cambiò anche nel modo di affrontare il prosieguo della stagione. Sappiamo quindi che sarà un avversario ostico, rinnovato in gran parte ma con profili molto interessanti come Parra, giocatrici di esperienza come Gennari e l’inserimento di una giovane come Eckl che sta facendo benissimo, inoltre in regia hanno una giocatrice di assoluta qualità come Seki".

Come ha già fatto altre volte il coach rinnova anche le indicazioni alla squadra su come approcciarsi al match: "Avere molta pazienza, grande concentrazione e fare un ulteriore passo avanti dopo le tre vittorie; consolidare il nostro gioco e crescere ulteriormente in battuta". In questa stagione la società lombarda, che concluse lo scorso campionato al sesto posto in classifica e fu eliminata proprio dalla Savino Del Bene nei quarti di finale dei playoff scudetto, ha confermato l’allenatore Enrico Barbolini mentre ha modificato il suo roster inserendo al suo interno ben nove nuove giocatrici confermando solo Pelloni, Van Avermaet, Obossa e Boldini.

Franco Morabito