Savino Del Bene, un rullo. A Lodz prestazione solida

BUDOWLANI LODZ

0

SAVINO DEL BENE

3

LODZ: Wilinska, Druzkowska 4, M. Lisiak ne, Wenerska ne, Blagojevic 3, Planinšec 4, Enweonwu 13, Rózynska ne, Sobolska-Tarasova 3, Drosdowska (L2) ne, J. Lysiak (L1), Grabka 2, Manyang ne, Damaske 21. All.: Biernat.

SCANDICCI: Ribechi (L2) ne, Herbots 6, Castillo (L1), Ruddins 3, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani 2, Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 17, Mingardi ne, Ung ne. All.: Gaspari.

Arbitri: Zulfugarov - Strandson

Parziali: 22-25, 22-25, 21-25.

Lodz (Polonia) - Davanti a 2.300 spettatori, la Savino Del Bene liquida in un’ora e 17 minuti la pratica Pge Grot Budowlani nella gara di andata dei quarti di finale di Cev Champions League; la gara di ritorno si giocherà a Palazzo Wanny mercoledì 12 marzo. È stata una sfida dominata dalle biancoblù che anche nei rari momenti di difficoltà hanno saputo reagire con una netta supremazia a muro (15-9, nove dei quali messi a segno da Carol), in battuta (6-4 ace), attacco e ricezione. E su tutte ha svettato la Mvp Ognjenovic che ha sfoderato una serie incredibile delle sue magie.

Si parte con Ognjenovic, Antropova, Carol e Nwakalor al centro, Bajema e Herbots in banda e Castillo libero; nel corso del match entreranno anche Ruddins e Graziani. Il primo set è equilibrato sino al 14-14, poi le padrone di casa avanzano fino al 18 pari quando è Scandicci a guadagnare un modesto vantaggio con Nwakalor e un muro di Carol. Le polacche, però, con Damaske in battuta firmano un nuovo aggancio. Scandicci avverte il pericolo, va in fuga con Bajema e Antropova chiude: 0-1. La seconda frazione è ancora più avvincente, Scandicci accusa qualche difficoltà in ricezione e subisce la pericolosità delle bande avversarie. Il Lodz si porta a +6 (13-7) ma le ospiti si rifanno sotto fino all’aggancio (15-15). Le polacche non si arrendono e si arriva al 21 pari quando, com’era già successo nel primo set, Scandicci scappa e chiude ancora una volta con Kate. Sul 2-0 per le biancoblù la sfida non ha più mordente, la Savino Del Bene controlla e vince senza soffrire. Delle polacche, brave soprattutto Enweonwu (13 punti) e Damaske (21), la top scorer, che ci hanno creduto fino all’ultimo.

Franco Morabito