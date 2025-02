Savino pronta a rialzarsi. E ’aiutare’ anche Il Bisonte

Turno infrasettimanale, stasera alle 20.30, per la ventiduesima giornata di A1, la nona del girone di ritorno. Archiviata, anche se con rammarico, la Coppa Italia con la sconfitta di misura al tie-break in semifinale con Milano, la Savino Del Bene torna a Palazzo Wanny (diretta vbtv) per affrontare la Roma, terzultima, e tornare a vincere a punteggio pieno (l’ultimo successo casalingo risale al 12 gennaio scorso: 3-0 al Busto Arsizio) per risalire al secondo posto sperando nella contemporanea battuta d’arresto dello stesso Milano (a +2 in classifica rispetto alle biancoblù) che sarà impegnato contro l’inarrestabile Conegliano da cui è stato già battuto nella finale di Coppa. Allo stesso tempo la vittoria servirebbe a Scandicci anche per tenere a distanza il Novara, quarto, attardato di 3 punti, che scenderà in campo in Friuli contro il fanalino di coda Talmassons. "Il capitolo Coppa Italia si è chiuso con una sconfitta, in una gara che abbiamo cercato di giocare dal primo all’ultimo punto ma nella quale non siamo stati bravi e cinici nei momenti decisivi – afferma Marco Gaspari -. Adesso dobbiamo riprendere il campionato con la stessa voglia di portarci a casa la partita ben sapendo che avremo di fronte una squadra tosta che sta lottando per l’obiettivo della salvezza".

Non ancora decisiva ma quasi nella corsa per restare in A1, invece, la trasferta de Il Bisonte Firenze, penultimo con 15 punti, in casa del Perugia (diretta Dazn e vbtv) che lo precede in classifica di una sola lunghezza. La squadra di Federico Chiavegatti ha perso dieci giorni fa l’altro scontro diretto con la Roma (anch’essa a +1) e ora non può gettare al vento un’altra chance: servirà a tutti i costi la vittoria. Come esclama il coach bisontino: "Ci aspetta un’altra partita molto importante ma questo non deve portarci ad avere una pressione esagerata; ci siamo concentrati ancora di più su noi stessi, abbiamo lavorato sulla gestione dell’errore e delle fasi che ci hanno visto più in difficoltà contro Roma, adesso vogliamo andare a giocare a Perugia con tranquillità e con la consapevolezza dei nostri mezzi, che deve essere la cosa più importante per noi".

Franco Morabito