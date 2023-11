Savino sfida il suo passato. Arrivano Chieri e Malinov

Gli esami non finiscono mai. Neppure per la Savino Del Bene Scandicci che dopo aver messo in cassa cinque vittorie consecutive, due delle quali in CEV Champions League, si appresta ad un nuovo tour de force con altre tre gare in una settimana. La prima, oggi con inizio alle ore 17 al Palazzo Wanny, contro la Reale Mutua Fenera Chieri, la seconda mercoledì 29, sempre in casa, contro le turche dell’Eczacibasi, la terza domenica 2 dicembre, in trasferta a Pinerolo. Nella sfida odierna la squadra di Barbolini dovrà affrontare un’avversaria agguerrita, reduce dalla sconfitta per 3-0 subìta ad opera dell’Allianz Vero Volley Milano nel recupero della quarta giornata, che cercherà di rimettersi subito in corsa per mantenere il quinto posto che occupa attualmente in classifica. D’altra parte la formazione guidata da Bregoli non è più una sorpresa visto che nella passata stagioneha conquistato la Challenge Cup, terza competizione internazionale per ordine di importanza. La Savino Del Bene non ha però alcuna intenzione di interrompere la cinquina di vittorie, anche per iniziare nel modo migliore il trittico che l’attende.

"Quello con la formazione piemontese – mette in guardia Barbolini – sarà un test importante perché loro stanno giocando bene. Ma le nostre ragazze in queste cinque partite sono state molto brave, addirittura perdendo un solo set in tutto, e questo le rende assai motivate". Quattro le ex che scenderanno oggi in campo, due per parte: con la maglia del Chieri la schiacciatrice Valeria Papa che ha giocato nella Savino Del Bene nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 e la palleggiatrice Ofelia Malinov che ha militato per quattro stagioni e mezzo a Scandicci ricoprendo anche il ruolo di capitano. Con le biancoblù ci saranno invece la schiacciatrice Francesca Villani, a Chieri negli anni 2020-2023, e il libero Martina Armini che proprio con quella squadra fece il suo esordio in A1 nel 2021-2022. La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma Volleyball World TV.

f. m.