Savino, uno stop inatteso. Vallefoglia fa man bassa

Scandicci 0 Megabox Vallefoglia 3

SCANDICCI: Ribechi 1, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins 2, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 3, Bajema 1, Graziani 1, Nwakalor 9, Carol 10, Antropova 9, Mingardi 6, Ung Enriquez ne, All. Gaspari.

VALLEFOGLIA: Bici 1, Feduzzi (L2) ne, Michieletto 2, Giovannini 7, De Bortoli (L1), Candi 7, Torcolacci ne, Perovic 2, Kobzar ne, Weitzel 11, Lee 14, Lazda, Carletti. All. Pistola.

Arbitri: Salvati - Stefano.

Parziali: 22-25, 23-25, 22-25.

FIRENZE – Vallefoglia fa man bassa a Palazzo Wanny, gioca una partita praticamente perfetta in tutto e per tutto e in un’ora e 33 minuti stende impietosamente la Savino Del Bene che incassa la seconda sconfitta casalinga del campionato e scende al terzo posto in classifica a -2 da Milano.

La squadra di Pistola ha dominato: superiore in difesa, ricezione (58% contro il 44% delle biancoblù) e anche in attacco (44%-34%) con tre giocatrici come spine nel fianco: Bici, la top scorer del match con 5 punti, 2 ace e 2 muri, la Mvp Lee (14 palle a terra e il 44% in attacco) e Weitzel (11, 1 ace e 3 block); delle padrone di casa, invece, solo Carol è andata a referto in doppia cifra con 10 punti, 2 ace e 3 muri.

La squadra di Marco Gaspari, davanti a 2.465 spettatori, è stata irriconoscibile. Si inizia con Ognjenovic e Antropova in diagonale, al centro la coppia Carol-Nwakalor, Mingardi e Bajema in banda e libero Castillo. Sino al 3-3 le due formazioni si studiano, Scandicci va a +3 (8-5) ma Vallefoglia riagguanta il pari.

La Savino Del Bene si riporta avanti fino al 12-8 ma sbaglia troppo, perché è troppo frettolosa quando deve concludere e così Vallefoglia ne approfitta e passa a condurre. Le padrone di casa non riescono a tenerne il passo, deboli in ricezione e imprecise in attacco. Sul 13-18 Gaspari ruota Bajema con Herbots, anche Antropova non incide come al solito. Il divario, dal -6 (17-23), si riduce fino a -2 (22-24) ma Bici trasforma il primo set point: 0-1.

La seconda frazione è in mano delle pesaresi che con Bici e un errore di Kate scappano subito a 0-4, la Savino dunque è già costretta a rincorrere. Sul 18-22 la partita sembra riaprirsi: Antropova e Herbots animano la rimonta sino al 22-24; Ognjenovic annulla un primo set point ma regala il secondo spedendo in rete il servizio.

Nel terzo la Savino Del Bene Scandicci alza la percentuale in attacco e in ricezione ma non basta: dal +5 (10-5) le ospiti non mollano e riagguantano più volte in pari fino al 17-17 quando Gaspari richiama in panca Carol e Antropova per Ruddins e Graziani che non deludono ma sul 21-21 Vallefoglia è più lucido e va a vincere con merito e fra gli applausi.

Franco Morabito