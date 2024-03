Scocca l’ora dei playoff scudetto. C’è l’ostacolo Monza per la Lube

Quando il gioco si fa duro, la Lube deve fare la Lube. Ci siamo, solo tre giorni dopo l’epilogo della regular season, scattano i playoff, comincia il viaggio che mette in palio lo Scudetto. Il desiderio massimo. Tutti a caccia dei campioni d’Italia dell’Itas Trentino, compresa la squadra di Blengini che alle 20.30 all’Eurosuole Forum riceve la Mint Monza per gara1 dei quarti di finale. Grazie al bel blitz di Verona, Civitanova ha conservato la quarta posizione, decisiva per poter usufruire del fattore campo in questa serie (dall’anno scorso omologata alle altre e quindi al meglio delle 5 gare), un vantaggio non tanto per stasera, quanto se si dovesse arrivare alla bella. Il sestetto brianzolo invece ha terminato la prima fase subito dietro, quinto proprio grazie al successo della Lube in terra scaligera.

La squadra allenata da quattro stagioni da coach Eccheli viene considerata una sorta di bestia nera avendo vinto quattro degli ultimi cinque confronti. L’ultimo di gennaio in particolare è stato pesante perché ha estromesso la Lube dalla Final Four di Coppa Italia.

Tuttavia sappiamo bene come la post season sia una sorta di campionato a sé e può accadere di tutto. La stessa Lube un anno fa dopo mesi altalenanti si trovò sotto 0-2 con Verona e 2-1 contro Milano con gara4 in Lombardia, ma diede sempre vita a entusiasmanti rimonte (per non parlare di Perugia che arrivava ai playoff con il record di imbattibilità, ma uscì subito di scena). Comunque Monza è squadra ostica, quando ha battuto la Lube lo ha sempre fatto grazie al servizio velenoso di Maar, alla solidità a muro e alla difesa. Sarà interessante vedere all’opera Loeppky che radio mercato dà come probabile nuovo acquisto di Civitanova. A proposito di schiacciatori, Blengini inizierà i playoff senza Zaytsev, l’uomo che ha cambiato quelli di dodici mesi fa e vedremo se stasera il tecnico opterà per Bottolo o andrà con Yant. Il cubano, se in giornata sì, offre più garanzie ed ha maggiore esperienza anche se obbliga a tenere in panca Chinenyeze. Gara2 si giocherà domenica alle 18 a Monza con la gara che sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

Formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Anzani e Diamantini; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Cremoni, Bottolo, Chinenyeze, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Maar e Loeppky; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Takahashi, Comparoni, Beretta, Morazzini, Frascio. All. Eccheli.

Andrea Scoppa