Scocca l’ora della Lube. Ieri le visite mediche. Oggi all’Eurosuole Forum

Prima la salute. Con le rituali visite medico-agonistiche è iniziato ieri il ritiro pre-campionato della Lube. O meglio, è cominciato per sette dei 14 atleti che faranno parte della rosa biancorossa per la stagione 2025-2026. Per gli altri, i nazionali che giocheranno i Mondiali, bisognerà attendere e non li vedremo a queste latitudini prima di fine settembre, al massimo rientreranno il 6 ottobre. I giocatori di coach Medei hanno sostenuto la consueta procedura preliminare all’ambulatorio di medicina sportiva Terme Santa Lucia, nella sede di Civitanova. C’erano Francesco Bisotto, Mattia Boninfante, Noa Duflos-Rossi, Eric Loeppky, Santiago Orduna, Marko Podrascanin e Davi Tenorio. Ricapitolando sei conferme, sulle ben 11 dopo una stagione assai positiva, e un solo volto nuovo, quello dello schiacciatore francesino Duflos-Rossi. Con loro in palestra ci saranno due elementi del vivaio, Federico Viscuso e Mario Wang e non mancheranno giovani prospetti stranieri che verranno visionati, stile stage, come fatto in passato per lo stesso Tenorio.

Questa mattina il secondo step che effettivamente darà il via al ritiro pre-SuperLega, perché i ragazzi si ritroveranno proprio all’Eurosuole Forum. La giornata inizierà alle 9 con le visite specialistiche e i test antropometrici, proseguendo alle 16 in sala pesi. Gli atleti saranno accolti dallo staff tecnico e dirigenziale, a partire da coach Giampaolo Medei e il secondo allenatore Francesco Oleni, gli assistenti allenatori Enrico Massaccesi e Matteo Zamponi, il preparatore atletico Massimo Merazzi, lo scoutman Alessandro Zarroli e i fisioterapisti Marco Frontaloni e Tommaso Pagnanelli. Mentre i vice campioni d’Italia scaldano il motore, da martedì è iniziato il ritiro estivo dei campioni d’Italia. L’Itas Trentino si è radunata con cinque elementi: Laurenzano, Pesaresi, Bristot, Acquarone e Sandu. Nel fine settimana arriverà Ramon. Assente anche il nuovo coach Mendez che è commissario tecnico dell’Argentina, così a guidare il gruppo c’è il vice Adriano Di Pinto, figura assai nota qui per i trascorsi a Macerata in A3 e Potenza Picena in A2. Da segnalare che assieme ai gialloblù si allena un grandissimo ex, Matey Kaziyski. Lo schiacciatore, uno dei più forti pallavolisti mai venuti in Italia (la sua maglia numero 1 è stata ritirata a Trento), lascerà la SuperLega e a 41 anni tornerà a giocare nel suo Paese, in Bulgaria. Sarà la stella del Lokomotiv Avia di Plovdiv e intanto si allena nel palazzetto dove ha vinto tutto.