Scontri diretti. Gli umbri in vantaggio. Su 66 gare vinte 34

La Sir è l’unica società in Italia che può vantare più vittorie che sconfitte contro la Lube. I biancorossi sono in vantaggio contro tutti, pure contro Modena che per anni è stata bestia nera, ma contro gli umbri siamo 32-34. Se si analizza il totale dei set vinti emerge l’incredibile equilibrio tra le due antagoniste, perché siamo a 132 set a favore di Civitanova con 5.931 punti realizzati e 132 set presi dai bianconeri con 5.941 punti. Non a caso all’andata è finita 3-2 al PalaBarton, con Perugia a recuperare da 0-2 trascinata dai 21 punti col 57% di Ishikawa. Dieci gli ace dei campioni d’Italia contro i 5 della Lube che invece aveva primeggiato a muro, 14 a 8. A Medei non era bastata la prova di Lagumdzija, autore di 26 punti col 59%. Proprio contro la Sir, nell’andata della SuperLega precedente, l’opposto ha probabilmente fatto la sua miglior gara in maglia Lube, chiudendo con ben 32 punti col 60%! Quel 5 novembre del 2023 rimane la data dell’ultimo successo sulla Sir.

Andrea Scoppa