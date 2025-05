Selezioni Beach Volley Umbria: al via gli allenamenti per il Trofeo delle Regioni

PERUGIA – Nel mese di maggio cominciano le selezioni per le rappresentative Umbria di beach volley (donne ed uomini) che devono lavorare per definire i propri organici in vista del Trofeo delle Regioni. Il responsabile tecnico Francesco Monopoli, che si avvarrà della collaborazione dell’assistente Filippo Pochini, ha fissato per il 15 maggio il primo appuntamento di calendario per gli allenamenti che tendono a reclutare, individuare e scegliere la coppia femminile ed il tandem maschile degli atleti under 17 che rappresenteranno il Cuore Verde d’Italia alla prestigiosa manifestazione. Il primo ritrovo sarà dalle ore 15,30 alle ore 18 al centro sportivo Obeya di Mantignana, divenuto ormai un punto di riferimento per gli amanti della disciplina e anche per la Fipav Umbria che punta ad affinare la tecnica dei giovani talenti del Cuore Verde d’Italia. Sono interessati tutti i tesserati nati negli anni 2009, 2010 e 2011, che le società sportive ritengano meritevoli per caratteristiche tecnico-fisiche ed evidenti attitudini o parametri antropometrici. Le sedute tecniche proseguiranno nelle settimane successive che saranno cruciali per determinare i due team regionali.