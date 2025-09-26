Semifinali mondiali di volley 2025 in tv: orario e dove vedere Polonia-Italia

Manila (Filippine), 26 settembre 2025 - Una finale anticipata. La semifinale del Mondiale di volley 2025 fra Polonia e Italia non è altro che questo, nonché il remake della scorsa finale iridata, quando gli Azzurri hanno strappato la vittoria per 3-1 a Katowice, in casa degli avversari. I biancorossi si sono però presi la rivincita in occasione dell'atto conclusivo degli Europei 2023 e di quello dell'ultima edizione della Nations League. In entrambi i casi, la selezione guidata da Nikola Grbic ha trionfato per 3-0. In generale, sono 32 i precedenti tra Italia e Polonia. Il bilancio sorride ai biancorossi con 17 vittorie, mentre i nostri portacolori si sono aggiudicati 15 volte la sfida. Tutte e due le squadre vengono da due successi netti: Giannelli e compagni hanno sconfitto il Belgio 3-0. Stesso risultato fra Polonia e Turchia. Nell'altra semifinale si scontrano Bulgaria e Repubblica Ceca.

Le parole del ct

Queste le parole di Ferdinando De Giorgi in vista del match. “In generale non è che ci siano grandi novità o invenzioni. Le squadre hanno un loro gioco ben definito e, come abbiamo visto nelle ultime partite, dipende molto da come le fai le cose. Grandissime sorprese non ce ne saranno, però tutto dipende dalla qualità del gioco e da come affronti le varie situazioni. Non penso che ci saranno sorprese incredibili”. Il ct prosegue parlando dei suoi ragazzi: “Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono; sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti. Il sentimento di squadra che c’è nel cercare di trovare gli equilibri e integrare è notevole, quando dico che questa squadra è speciale mi riferisco proprio a questo. Loro hanno una capacità speciale di integrare, includere e aiutare i proprio compagni. Tante situazioni dimostrano quanto questa sia una delle qualità particolari del gruppo. Chi arriva viene subito messo nelle condizioni di sentirsi parte di un progetto che va avanti da qualche anno”.

Dopo aver parlato dei suoi ragazzi il ct volge lo sguardo agli avversari: “La Polonia è una squadra con battitori validi, quasi tutti. Queste sono partite in cui puoi partire con un’idea, ma poi bisogna vedere l’efficacia della tattica e bisogna essere molto rapidi a cambiarla se necessario. Non è solo quello: anche loro avranno una strategia, ma noi vogliamo essere il più equilibrati possibile, così se ci bloccheranno qualcosa, non smetteremo di giocare. Non è un gioco di perfezione, soprattutto con avversari forti, ma di capacità di stare sempre nella partita, tirando la coperta da una parte e dall’altra. Quasi sicuramente ci saranno momenti in cui la Polonia ci metterà in difficoltà, come noi faremo con loro, quindi la capacità di adattamento alle varie situazioni diventa fondamentale. Non è una squadra contro la quale usare solo la potenza, ma è una cui devi essere essere “smart”. In generale, comunque, stiamo giocando con la consapevolezza giusta, sappiamo quello che siamo, siamo molto concentrati su di noi, sul sentire le nostre sensazioni. Questo non è il momento di pensare troppo, ma di sentire ciò che siamo, pensare a come attivare le nostre qualità e solo dopo ci concentreremo sull’avversario. È chiaro che devi prima attivare tutte le tue qualità e con quelle affrontarli al massimo”.

Un passaggio sulla recente finale di VNL, persa proprio contro la Polonia: “Siamo cresciuti anche grazie a quell’esperienza. Abbiamo preso tanti spunti per creare gli anticorpi necessari per questo Mondiale: reazioni, coinvolgimento e aspetti da migliorare. Siamo cresciuti durante tutto il percorso”. Il commissario tecnico conclude: “Come ho detto, queste sono sfide da affrontare in modo completo: la battuta è l’inizio del gioco e può incidere molto, ma dobbiamo mantenere la ricezione e giocare la palla alta con un muro organizzato. Come ho già detto essere smart e coprire le azioni lunghe, perché ormai tutte le squadre difendono molto bene”.

Orario e dove vedere la sfida

Polonia-Italia va in scena alla SM Mall of Asia Arena di Pasay City sabato 27 settembre, con inizio fissato alle 12:30 (ora italiana). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Due e sarà visibile anche in streaming attraverso Rai Play (gratis), DAZN e VBTV (per gli abbonati).