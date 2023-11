Serie A 3 maschile, il team che vince. Batte forte il cuore della Smarsystem Fano. Sorcinelli: "Squadra autorevole per il vertice»

C’è entusiasmo e consapevolezza. Questa Virtus vince e diverte. E’ bello vedere i fanesi giocare. Non solo per i successi che stanno inanellando. Ma anche per l’atteggiamento e per lo spettacolo che regalano a un palas Allende sempre pieno. "La Virtus è partita con il piede giusto, nonostante il problema della improvvisa sostituzione dell"’opposto alla vigilia del campionato – dice Gianluca Sorcinelli, dirigente storico e primo tifoso del club –. La società ha operato bene sul mercato, consegnando a Paolo Tofoli una squadra equilibrata, forte fisicamente. Non conosco il livello delle altre squadre, per cui per un giudizio aspetterei la fine del girone di andata, certo che l’autorevolezza mostrata fa ben sperare". Del resto il presidente Emidio Cennerilli ad inizio stagione non aveva nascosto le ambizioni. Anche perché la città è molto vicina a questa realtà: "L’apporto dei tifosi è molto importante, specie lo zoccolo duro capitanato dal duo Incicco - Guiducci. Il ns è uno dei pochi palazzetti dove si gioca col tutto esaurito o quasi, quindi il calore del tifo può mettere in soggezione le squadre ospiti e dare una grossa mano ai nostri ragazzi". L’ultima vittoria è stata confezionata in casa. La Smartsystem non ha fatto sconti a Casarano. Il match contro la formazione pugliese è stato alla fine quasi una formalità. E’ girato tutto alla perfezione in campo virtussino, in modo particolare in battuta, fondamentale in cui Fano ha commesso solo nove errori a fronte di otto ace. Uno dei protagonisti (per lui 3 ace) è stato il giovane Federico Roberti, applauditissimo quando coach Tofoli lo ha sostituito a gara ormai decisa: "Siamo partiti subito forte – afferma il classe 2004 –, volevamo riscattarci rispetto al passo falso di Sorrento. Siamo stati più organizzati e bravi a tenere l’avversario sempre sotto nel punteggio". Battuta fondamentale decisivo: "Non solo io ma anche Merlo e Michalovic hanno fatto bene. Per noi era importante tornare a disputare una bella gara davanti al nostro pubblico". Il centrale Gabriele Maletto ammette: "Avevamo preparato la partita in un altro modo – afferma il piemontese – pensando che loro fossero più aggressivi, ma la nostra battuta ha fatto la differenza. Siamo riusciti a tenere staccato il palleggiatore da rete impedendo loro gioco facile". Importante è stato in settimana lavorare sugli errori commessi a Sorrento: "Effettivamente – conclude Maletto – abbiamo lavorato per limitare gli errori".

b.t.