Serie a. La Vero Volley passa in quattro set. Busto si prende il derby al tie-break
La Uyba vince il derby con la Volley Bergamo al tie break mentre la Vero Volley Milano non brilla ma...
La Uyba vince il derby con la Volley Bergamo al tie break mentre la Vero Volley Milano non brilla ma batte 3-1 Vallefoglia. Dopo l’equilibrio iniziale (7-7) è la Uyba a provare a prendere il largo nel derby (17-12 con Diouf e Gennari). Manfredini in battuta mette in difficoltà le bustocche e Bergamo si rifà sotto (18-17). Ci pensano Van Avermaet e Diouf a piazzare il break decisivo per il 25-19. La Volley Bergamo parte bene nel secondo set (7-1 con Montalvo e Manfredini). La Uyba pareggia a quota 18 prima di vincere 25-21 con Obossa devastante in attacco. Bergamasche avanti ad inizio terzo set (14-10 con Meli e Kipp) ma la Uyba impatta a quota 14. Il finale premia Bergamo che con Meli e Kipp chiude 25-21. Le farfalle provano a scappar via nel quarto set (6-2), ma Bergamo risale e vola 17-11 prima di vincere 25-16 e rimandare tutto al tie-break dove la Obossa la risolve (16-14).
La Vero Volley non gioca benissimo ma supera per 3-1 Vallefoglia. Nel primo set la Megabox va sul 19-16, Egonu e compagne recuperano e vincono al fotofinish per 26-24. Nel secondo set parità fino a quota 14, poi Vallefoglia mette la freccia con Omoruyi e Bartolucci e vince 25-19. La Vero Volley riprende il filo del discorso e vince il terzo set grazie a Egonu (25-21). E nel quarto set le ragazze di coach Lavarini dominano la scena. Avanti subito 14-8 con la Lanier, la Vero Volley scappa via sul 21-12 con Danesi e chiude sul 25-16 con Pietrini.Fulvio D’Eri
