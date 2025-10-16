Serie a. La Vero Volley passa in quattro set. Busto si prende il derby al tie-break

La Uyba vince il derby con la Volley Bergamo al tie break mentre la Vero Volley Milano non brilla ma batte 3-1 Vallefoglia. Dopo l’equilibrio iniziale (7-7) è la Uyba a provare a prendere il largo nel derby (17-12 con Diouf e Gennari). Manfredini in battuta mette in difficoltà le bustocche e Bergamo si rifà sotto (18-17). Ci pensano Van Avermaet e Diouf a piazzare il break decisivo per il 25-19. La Volley Bergamo parte bene nel secondo set (7-1 con Montalvo e Manfredini). La Uyba pareggia a quota 18 prima di vincere 25-21 con Obossa devastante in attacco. Bergamasche avanti ad inizio terzo set (14-10 con Meli e Kipp) ma la Uyba impatta a quota 14. Il finale premia Bergamo che con Meli e Kipp chiude 25-21. Le farfalle provano a scappar via nel quarto set (6-2), ma Bergamo risale e vola 17-11 prima di vincere 25-16 e rimandare tutto al tie-break dove la Obossa la risolve (16-14).

La Vero Volley non gioca benissimo ma supera per 3-1 Vallefoglia. Nel primo set la Megabox va sul 19-16, Egonu e compagne recuperano e vincono al fotofinish per 26-24. Nel secondo set parità fino a quota 14, poi Vallefoglia mette la freccia con Omoruyi e Bartolucci e vince 25-19. La Vero Volley riprende il filo del discorso e vince il terzo set grazie a Egonu (25-21). E nel quarto set le ragazze di coach Lavarini dominano la scena. Avanti subito 14-8 con la Lanier, la Vero Volley scappa via sul 21-12 con Danesi e chiude sul 25-16 con Pietrini.Fulvio D’Eri